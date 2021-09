De Nederlandse babyboombruggen staan op instorten – en dat gaat voor overlast zorgen

Het kwam allemaal bij elkaar dinsdag: minder thuiswerken, de regen en wegwerkzaamheden. Het zorgde voor recordfiles op de weg. En de projecten op de A12 en A29 zijn zeker niet de laatste klussen die Rijkswaterstaat op de agenda heeft staan. Talloze bruggen, viaducten en wegen wachten op onderhoud en reparaties, werk dat de weggebruiker overlast zal bezorgen.

Zelf waarschuwt het ministerie dat Nederland voor ‘een van de grootste infrastructurele opgaven uit de geschiedenis’ staat. Het grootste probleem is dat babyboombruggen aan het vergrijzen zijn. De meeste Nederlandse bruggen zijn opgeleverd in de jaren zestig en zeventig. Ze zijn niet berekend op de huidige hoeveelheid auto’s en al het zware verkeer. “Dus bereiken ze eerder het eind van hun levensduur”, zegt woordvoerder Rob Hageman van Rijkswaterstaat.

Naast bruggen zijn sluizen en waterkeringen een zorg, gaat hij verder. “Wij hebben sluiscomplexen uit de tijd van koningin Wilhelmina. Maar ook veel viaducten boven snelwegen zijn aan de beurt. Dat is allemaal heel duur om te vervangen of repareren.”

Een miljard te weinig

En precies geld is een heikel punt. Voor 2022 is 3,6 miljard euro beschikbaar gesteld voor onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, spoor en vaarwegen. Maar daar zou jaarlijks 1 miljard euro bij moeten, berekende onderzoeksinstituut TNO dit jaar.

Intussen lopen de tekorten op. Het gevolg daarvan is dat bedragen die voor toekomstige jaren bestemd zijn, alvast worden gebruikt. Ook worden reparaties opgeschort. “Als het kan, stellen we onderhoud uit”, zegt Hageman. Onder de streep kost dat uiteindelijk meer geld, maar Rijkswaterstaat kan niet anders. “De staat van onze infrastructuur is zorgelijk, het budget beperkt. Wij puzzelen voortdurend om broodnodig onderhoud uit te voeren en verkeer rijdend te houden.”

Het kan erger Nederland is dichtbevolkt en rijdt veel auto, maar springt er wat onderhoud betreft niet slecht uit. In Duitsland en de VS is het veel erger, zegt hoogleraar Maarten Allers van de Rijksuniversiteit Groningen. “Het plannen en uitvoeren van grote infrastructuurprojecten duurt altijd vele jaren. Dan ontdekt een aannemer een tegenvaller en is de vraag wie moet betalen, en valt het werk stil. Zodra je een contract sluit, praat je alleen nog maar via juristen.”

Als voorbeeld voor het landelijke probleem noemt Hageman de Haringvlietbrug. Bij die brug, die Rotterdam verbindt met Zeeland en Brabant, is momenteel veel mis: tot het geplande onderhoud in 2023 is de snelheid hier maximaal 50 kilometer per uur in plaats van 100. En vanaf donderdag gaat er vier nachten op rij één kant dicht voor een verbreding van de linkerrijstroken en asfaltreparatie.

De 1221 meter lange brug werd in 1964 geopend. Nu rijden er dagelijks 67.000 voertuigen overheen, waaronder veel zwaar verkeer tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. De zevenhonderd klemmen waarmee de ruim tweehonderd aluminium platen aan de onderkant van de ophaalklep vastzitten rammelen door al het verkeer los. Dit is gevaarlijk, stelt Hageman. “Ook voor de schepen die er onderdoor varen.”

Toch wordt de ophaalklep niet à la minute vervangen. Het zoeken is naar een aannemer, personeel en materiaal. Hageman: “Wij lokken aannemers door te beloven dat zij óók de Merwedebrug mogen renoveren.” Intussen blijft het tot 2023 sukkelen op de Haringvlietbrug, met alle files van dien.

Lees ook:

Van uitstel naar afbrokkelen: waar ging het mis met de Amsterdamse kades?

Nederland kijkt toe hoe historische kades en bruggen in de hoofdstad verkruimelen. Toch is dit geen uniek Amsterdams probleem.

Het fietspad slibt dicht met steeds meer oudere en steeds snellere fietsers

De e-bike is een stuk populairder dan de rollator. Senioren zweren erbij, maar scoren hoog bij fietsongevallen. Hoe komt dat en hoe kan dat veiliger?