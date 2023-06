‘De mensen in Cherson waren al niet rijk. Nu zijn ze alles kwijt’

Verslaggever Michiel Driebergen en fotograaf Adriaan Backer reisden vrijdag naar Cherson. De stad, die eerst lange tijd bezet was en nu al maanden wordt gebombardeerd, is nu ook nog getroffen door een watersnoodramp.

Aan hulpverleners is geen gebrek in Cherson. We voegen onze auto in een konvooi van auto’s en busjes die op weg zijn naar de stad. De wagens zijn volgepropt met waterflessen en voedselpakketten voor mens en dier. Bij de vijfzuilige colonnade bij de toegang tot de stad met de naam in het cyrillische alfabet ‘Херсон’, wordt gestopt, geposeerd en geselfied: de bevrijding van de stad, ruim een half jaar geleden, geldt voor Oekraïners als de grootste overwinning tot nu toe — ook al blijven de Russen de stad vanaf de overkant van de rivier beschieten.

In Cherson gaat op het eerste gezicht het leven z’n gewone gang. De marsjroetka, de stadsbus, rijdt, en de supermarkten zijn open. Maar hoe dichter we bij de rivier komen, hoe stiller het wordt. Bij de school in de uitgestorven Oesjakovstraat zien we een man een foto maken van een gapend gat in een schoolgebouw.

Gepensioneerde fabrieksarbeider

Het gebeurde op donderdag, vertelt de man, Vladimir Aleksiejevitsj (71), een gepensioneerd fabrieksarbeider die verderop in de straat woont. Die dag bezocht president Zelenski het rampgebied. “We wisten dat ze Zelenski zouden proberen te treffen.” De foto maakt hij op verzoek van zijn kleinzoon, die hier op school zat en zich nu met z’n ouders in het veiliger Odessa bevindt. De man bleef achter. Samen met zijn vrouw zorgt hij voor vijftien katten, die op hun beurt werden achtergelaten door de buren toen zij de stad ontvluchtten.

Vladimir Aleksiejevitsj biedt aan ons naar de plek te brengen waar donderdag de wereldpers bijeenkwam om standups te maken tijdens de aankomst van bootjes met slachtoffers, en verslag te doen van het bezoek van de president.

Onderweg praat hij over de horror van de bezetting. De Russen hadden voor hun plezier een schip opgeblazen in de haven. Hij had drie boten met kinderen zien vertrekken op zomerkamp richting Rusland, vertelt hij, en het is maar de vraag of die kinderen ooit zijn teruggekeerd. De bezetters hadden jonge mannen en vrouwen uit de bus gesleurd. De jongens werden gecontroleerd op nationalistische tattoos, de meiden bleven bij hen achter. Pas op de plek waar de straten zijn ondergelopen barst de man in tranen uit. “De mensen hier waren al niet rijk. Nu zijn ze alles kwijt.”

Dierenbeschermers

Vandaag zijn er weinig journalisten. Wel zijn er tientallen hulpverleners, militairen, en mensen van de dierenbescherming. Als er een bootje komt aangeprutteld met een haveloos uitziende man en een vrouw in een druipnat japon maken ze zich klaar om te hulp te schieten — maar bij het woord ‘plunderaars’, geroepen door de bestuurder van het vaartuig, keert iedereen weer terug op zijn stek. Politieagenten fotograferen de gezichten van de gearresteerden, die vervolgens worden afgevoerd.

Oekraïne_Cherson_Geredde_honden_en_katten_9juni23_Foto_AdriaanBacker_0031 Beeld Adriaan Backer

Er zijn ook veel honden, die opgepikt zijn uit het water of gered uit verlaten huizen. Ze zitten in kooien en worden gevoerd. Ze rillen. Veel van de dieren zijn ‘havenhonden’, zegt Irina Kovaltsjoek, een vrouw die langsloopt met een jonge jachtterriër aan de lijn. Deze wilde honden houden wel van een robbertje vechten, maar wisten niet wat hen overkwam toen het water hun habitat overstroomde. “Hij is de enige in de stad die blij is”, wijst ze op haar eigen huisdier, die uitgelaten ronddartelt in het nat.

Inslag

De zoon van Kovaltsjoek, die in Amerika woont, had de vrouw dinsdag uit haar bed gebeld met het nieuws dat de dam was doorgebroken. Ze had haar huis, in het laaggelegen deel van de straat, op stel en sprong verlaten en woont nu tijdelijk in bij een vriendin hogergelegen in de stad. Ook al zakt het water, dan nog zal haar flatje lange tijd onbewoonbaar zijn, heeft een gemeenteambtenaar haar gewaarschuwd. De leidingen voor gas en elektra zijn beschadigd.

Dan klinkt er een klap, gevolgd door gesuis. Een paar tellen later is de inslag te horen, niet ver weg, ergens hogerop in de stad. De aanwezigen vluchten in een zwerm richting de muren — behalve de lokale bewoners, die onverstoorbaar op de bankjes onder de bomen hun sigaretje blijven roken. Als de beschietingen aanhouden, schuilen we in een geïmproviseerde betonnen bunker wat hogerop in de straat, samen met een aantal hulpverleners en politiemensen. Op een bankje verderop zit een vrouw nerveus te roken. Nee, ze schuilt niet, vertelt ze. Ze heeft net een taxi besteld en is doodsbang de rit te missen. In deze wijk wachten chauffeurs namelijk niet op je, weet ze.

Lees ook: Ljoedmila en haar moeder hebben, op de vlucht voor het water, hun oude leven al vaarwel gezegd

Michiel Driebergen reisde met een hulporganisatie woensdag de hele dag naar Oekraïense ondergelopen dorpen als gevolg van de dijkdoorbraak van de Kachovka-dam in de Dnjepr rivier. Een verslag van zijn tocht.