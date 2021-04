Dé les van de schietpartij in Alphen was voor oud-burgemeester Eenhoorn: ‘Wees meedogenloos eerlijk’

Hij noemt het de eerste crisis waarbij sociale media een grote rol speelden. Bas Eenhoorn was waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn tijdens de schietpartij op 9 april 2011. “Er gingen allerlei geruchten rond, bijvoorbeeld over een tweede schutter. Het onderwerp was zelfs trending. We hebben toen besloten onmiddellijk te reageren, met wat we wel wisten, wat niet, en wat onjuist was. Hierin moet je absoluut eerlijk zijn. Anders creëer je onrust.”

Je kunt niet volhouden dat je dingen niet weet, blikt Eenhoorn terug aan de telefoon. Daarom sprak hij ook de volledige naam van de dader uit, Tristan van der Vlis, terwijl het Openbaar Ministerie dat niet wilde vanwege protocollen. Maar die naam zong al overal rond, herinnert hij zich. “Je moet gewoon zeggen wat je weet.” Veiligheid gaat hierin boven privacy, vindt de huidige waarnemend burgemeester van Vlaardingen.

“Wees meedogenloos eerlijk”, geeft hij burgemeesters en bestuurders daarom mee als een van de lessen uit het schietdrama. Eenhoorn reisde tot de corona-uitbraak als crisisspecialist door het land.

Het houdt niet op na het drama

Al duurde de crisis rond de schietpartij een tot twee dagen, het houdt niet op na het drama, weet Eenhoorn. “Eigenlijk begint de inspanning dan pas. Nu ook met corona. Hoe ga je om met de slachtoffers en nabestaanden? Hoe ga je om met mensen die lijden onder de maatregelen? We zijn heel snel geneigd de nazorg te onderschatten.”

Ook de rol van de burgemeester is veranderd, ondervond Eenhoorn in Alphen aan den Rijn. Crisiscommunicatie voert nu de boventoon. “Voorheen was het werk van een burgemeester gericht op hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, een gifwolk. We zijn nu veel meer bezig met communicatie. Een burgemeester moet vooral goed uitdragen wat wordt besloten.”

En daarin past ook dat alleen de burgemeester, of een premier, het woord voert tijdens een persconferentie. Drie talking heads vindt Eenhoorn niets. “Ik begrijp dat verschillende mensen hun zegje moeten doen uit hun verantwoordelijkheid. Maar de bevolking snapt dat niet. Je moet een gezicht hebben, iemand die de leiding heeft. Mensen willen een centraal persoon horen, een premier of burgemeester. Meer wordt verwarrend.”

Eenhoorn merkt dat leiderschap niet meer vanzelfsprekend is. “Gezag moet je bij een crisis verdienen. Begin niet meteen met de inhoud, anders raak je je geloofwaardigheid kwijt. Toon oprecht empathie. Iedere persconferentie hoort de premier te beginnen met de mensen die onder de coronacrisis lijden, van nabestaanden tot ondernemers.”

Wat Eenhoorn betreft mag demissionair premier Mark Rutte dat nog meer benadrukken. “Dat deden we bij de schietpartij. Daarmee wonnen we heel veel vertrouwen.”

