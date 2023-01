De Holocaust niet vergeten? Dat doe je vooral door holocausteducatie

Veel Nederlandse jongvolwassenen weten weinig over de Holocaust. Waaraan ligt dat en hoe kan het beter?

Dat er bij jongvolwassenen in Nederland weinig kennis is over de Holocaust, verbaast Marc van Berkel niets. De historicus, verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), concludeerde eerder iets soortgelijks in een studie over wat jongeren weten over de Tweede Wereldoorlog. Toch is het ook voor hem schokkend om in de enquête van Jewish Claims Conference te lezen dat 23 procent van de ondervraagde veertigminners twijfelt aan het bestaan ervan. Volgens Claims Conference zou zelfs zes procent van hen de genocide op zes miljoen Joden ‘een mythe’ noemen. Zeventien procent vindt dat aantal Joodse slachtoffers ‘sterk overdreven.’

Ook voor Bertien Minco, directeur van herinneringskamp Westerbork, is het geen verrassing dat de kennis onder jongvolwassenen beperkt is. “Wij ontvangen jaarlijks 140.000 bezoekers. De meesten weten van Auschwitz en Anne Frank, maar verder weinig; dan heb je het dus ook over deze groep van jongvolwassenen. Terwijl zich in ons land, met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, een stuk wereldgeschiedenis voltrok met een enorme impact op de samenleving, tot op de dag van vandaag. Zeker in tijden van online-onrust en complottheorieën is zo’n enquête-uitslag zorgelijk.”

De Anne Frank Stichting laat weten dat deze uitslag de trend bevestigt dat naarmate de tijd verstrijkt, de kennis over de Holocaust afneemt. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei stelt dat het vaker soortgelijke signalen ontvangt over afnemende kennis over de oorlog en Holocaust.

Vrijheid van onderwijs

De Holocaust is wel een verplicht onderwerp voor scholen. De school is, ook volgens Claims Conference, de plek waar de meeste jongeren er voor het eerst kennis mee maken. Maar hoe hierover wordt onderwezen, varieert van school tot school en soms zelfs per leerkracht, zegt Van Berkel. “Net wat is afgesproken binnen zo'n school. Er is immers vrijheid van onderwijs en de minister blijft daar buiten.”

Minco: “Leerkrachten krijgen ook ontzettend veel op hun bord. Daarom maken wij ook lesprogramma’s, digitaliseren en ontsluiten we onze collectie en helpen we hen waar mogelijk. Ook ontvangen we jaarlijks 30.000 scholieren: het bezoek aan een historische plek maakt veel indruk, zeker als je het verhaal van die plek brengt naar de belevingswereld van die scholier. Een leerling uit Oldenzaal vertellen we dus wat hier is gebeurd met mensen uit Oldenzaal.”

Feit is, dat geschiedenis geen verplicht eindexamenvak is, waardoor per saldo 65 procent van de leerlingen ook in de laatste schooljaren geen geschiedenis meer krijgt. “Als je dat in het buitenland vertelt, en dat doe ik wel eens op een congres, dan vallen de monden open van verbazing”, zegt Van Berkel. Want door het gebrek aan onderricht, verdwijnt ook de training in het historisch denken en redeneren en verdwijnt de basis voor historische empathie, stelt hij.

Ook Minco benadrukt het belang van onderwijs. “We moeten de leerkrachten handvatten geven. Er gebeurt daartoe al heel veel, onder andere door de Anne Frank Stichting, door het Joods Cultureel kwartier in Amsterdam, waar volgend jaar ook het Nationaal Holocaust Museum opent. We doen allemaal ons best, maar tegelijk gebeurt dat weinig gecoördineerd. We zouden een gezamenlijk nationaal holocaust educatieprogramma moeten ontwikkelen, waarbij ook lokale musea andere en herinneringscentra aanhaken. Dit kan het onderwijs niet alleen – leerkrachten krijgen toch al zoveel op hun bord.”

Leermethodes oppervlakkig

Dat laatste herkent Van Berkel. Wie geschiedenis geeft, moet bijvoorbeeld enorm veel thema’s behandelen. “Vanaf de preshistorie tot de huidige tijd. Er is zo nooit tijd tot enige verdieping en verbreding, voor serieuze burgerschapsvorming.” Ook leermethodes gaan hieronder gebukt en blijven oppervlakkig, zegt Van Berkel, die op dat onderwerp promoveerde.

“Sommige schooltypen zijn ook niet ingericht op algemeen vormende vakken anders dan rekenen en taal. Neem vmbo-basiskader, waar jongeren vooral praktisch worden opgeleid tot bijvoorbeeld timmerman. Daar doet slechts één procent van de leerlingen eindexamen in geschiedenis. Dat percentage is hoger bij het theoretische vmbo-t, maar daar is – net als in twee van de vier profielen van havo, vwo en gymnasium – geschiedenis evenmin verplicht, waardoor toch veel leerlingen veel historische kennis en inzicht moeten missen.”

“Vergeet niet dat de oorlog ook voor veel jongeren ver weg is”, zegt Bertien Minco. “Als je het hebt over oorlog, dan denken ze eerder aan Oekraïne. Zeker als ze geen opa of oma meer hebben die er uit de eerste hand over kunnen vertellen.” Van Berkel: “De emotionele betrokkenheid van jongeren bij de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is dan ook minder dan die van ouderen. Er zijn ook talloze andere onderwerpen die ze belangrijk vinden, zoals de aanslag op het WTC in 2001 of het slavernijverleden.”

Nu wordt in Nederland de Tweede Wereldoorlog wel uitvoerig herdacht, op 4 mei. “Veel kinderen nemen daaraan deel. Maar herdenken is echt iets anders dan kennisoverdracht zoals in het onderwijs gebeurt”, zegt de historicus Van Berkel. “Het ongelukkige is dat die herdenking, bij uitstek een geschikt moment voor leerkrachten om stil te staan bij de Holocaust, juist valt in de meivakantie. En Holocaust Memorial Day is in het buitenland een groot iets, maar niet in Nederland.”

