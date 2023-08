De Griekse Handdoekenbeweging eist minder strandbedjes

Het is een opmerkelijk en licht ongemakkelijk gezicht: bewoners van Griekse eilanden die met honderden tegelijk de stranden oplopen en tussen de verbouwereerde toeristen op ligbedjes hun plek terugeisen, gewapend met handdoeken, spandoeken en flyers. Dat uitbaters van strandtenten de regels overtreden, zijn ze wel gewend. Maar nu er op sommige stranden geen vierkante meter meer vrij is om zelf een handdoek neer te leggen, zonder een bedje te huren, komen de Grieken in verzet.

En ze staan in hun recht: volgens de Griekse wet zijn alle stranden openbaar en moeten zij vrij toegankelijk zijn. Horecagelegenheden kunnen een licentie aanvragen, maar hoe dan ook mogen ze nooit meer dan 50 procent van het strand vol zetten. Ook gelden er regels voor voldoende afstand tussen de bedjes, en moet er minimaal vijf meter zitten tussen de voorste rij en de zee. Permanente bebouwing op het strand is verboden, evenals het installeren van luidsprekers. Muziek is toegestaan tot een niveau van 50 decibel – ongeveer het volume van een normaal gesprek.

Wie wel eens een georganiseerd strand in Griekenland heeft bezocht, weet dat deze regels met voeten getreden worden. Soms moet bij het betreden al entree worden betaald, vaak staat de muziek keihard en sommige bedjes staan in zee. Ruimte om gratis een handdoek in het zand te leggen, is er steeds minder: ondanks de restricties plempen uitbaters steeds vaker het hele strand vol. En de prijzen voor een dagje luieren en zwemmen zijn de afgelopen tijd rap opgelopen, van een paar naar soms tientallen euro’s. Met excessen van honderden euro’s of meer voor een plekje vooraan op een van de exclusievere stranden op jetseteiland Mykonos.

Trage bureaucratie

De regels beter handhaven lijkt dan een voor de hand liggende oplossing, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De vergunningen voor de stranden worden verstrekt door regionale afdelingen van het ministerie van financiën. Die zijn ook verantwoordelijk voor de controles, maar kampen met chronische onderbezetting. Voor alle eilanden op de populaire Cycladen, waaronder toeristenmagneten Mykonos en Santorini, is bijvoorbeeld het kantoor op Syros verantwoordelijk.

De lokale politie mag wel proces verbaal opmaken, maar niet ingrijpen. Daarnaast hebben de uitbaters van de stranden in de kleine gemeenschappen vaak nauwe banden met de lokale politie en politici, wat stevig optreden in de weg staat. Wie alleen maar wil controleren of het aantal bedjes van een strandtent wel in lijn is met de vergunning, stuit al op problemen. Door de trage bureaucratie worden de vergunningen regelmatig pas ná het hoogseizoen gepubliceerd.

De bewoners van Rhodos waren het in juni zat en trokken als eersten de stranden op. Al snel volgde Paros. “Het gaat ons niet alleen om gratis toegang tot onze stranden”, zegt Tonia Pantelaiou, docent en een van de initiatiefnemers daar. “Ook om de natuur, en de wetteloosheid. De stranden maken op allerlei manieren deel uit van het eilandleven, en dat gaat zo kapot.”

Toegangsweg naar strand afsluiten

Op de achtergrond speelt de sterke groei die het toerisme de afgelopen jaren doormaakte een rol. Pantelaiou maakt zich zorgen over de ‘vermykonisering’ van haar eiland, verwijzend naar Mykonos waar aan de ontwikkeling maar geen eind lijkt te komen. Ook Santorini wordt steeds voller. Bewoners van omliggende eilanden, vooral op de Cycladen, vrezen dat het ook bij hen die kant op gaat.

“Ook hier hebben we inmiddels te maken met mensen die een stuk land kopen, daar een huis bouwen en vervolgens de toegangsweg naar het strand afsluiten”, zegt Pantelaiou. “Dat moet stoppen.”

De demonstranten verspreid door het hele land zijn inmiddels collectief gedoopt tot de ‘handdoekenbeweging’. Ze zijn al actief op onder meer de Cycladische eilanden Naxos, Syros, Serifos, Ios en Schinoussa, en in het populaire vakantiegebied Halkidiki op het vasteland, ten oosten van de stad Thessaloniki.

De handdoekenbeweging heeft de sympathie van veel Grieken, van wie ongeveer de helft zegt zich geen vakantie van een week te kunnen veroorloven. Achtereenvolgende regeringen stonden de overtredingen oogluikend toe, aangezien het toerisme de drijvende kracht is achter de Griekse economie. Maar het imago van wetteloosheid in combinatie met boze bewoners voor wie zelfs een simpel strandbezoek niet meer is weggelegd, is weinig aanlokkelijk.

Inmiddels heeft de aanklager bij het Griekse hooggerechtshof meer inspecties bevolen. Of die veel zoden aan de dijk zetten, is de vraag. Vorige week fotografeerden bewoners hoe op Naxos door strandexploitanten in allerijl strandbedjes in vrachtwagens werden geladen toen ze wisten dat er een inspectie zou volgen. De dag na vertrek van de inspecteurs van het eiland, stonden de bedjes alweer op hun illegale plek.

Lees ook:

De massa’s toeristen zijn terug, maar Griekse hoteleigenaren houden alsnog weinig over

“Beter dan verwacht? We gaan door het dak!” Manolis Markopoulos, voorzitter van de vereniging van hoteleigenaren op Rhodos, doet geen moeite zijn enthousiasme te verbergen. Hij heeft drie hotels, en net als bij zijn zeshonderd concurrenten op het Griekse eiland is er tot en met het eind van de maand nauwelijks nog een kamer te krijgen.