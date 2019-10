De EU ziet bitter weinig in Johnsons brexitplan

Terwijl in Londen een optimistische Boris Johnson zijn brexitplan aan het Britse parlement uitlegde, begon aan de overkant van het Kanaal het morren. “Ik heb een oprechte poging gedaan om de kloof te overbruggen”, sprak Johnson. “Onze regering heeft een stap gezet. Ik geloof dat dit onze kans is, en ook die van hen.” Met die laatsten bedoelde hij de leiders van de andere 27 EU-landen. Tegelijk moest hij toegeven dat de twee kanten het nog niet eens waren geworden.

Wat heet, de andere EU-leiders leken bijzonder weinig gecharmeerd van Johnsons compromisvoorstel. “We moeten waarschijnlijk leren leven met een no-dealbrexit”, zei de Ierse premier Leo Varadkar. “We blijven openstaan voor zijn ideeën, maar we zijn niet overtuigd”, zei ‘EU-president’ Donald Tusk nadat hij twintig minuten met Johnson had getelefoneerd.

Ook het enthousiasme van Norbert Röttgen, de voorzitter van de Duitse parlementscommissie voor buitenlandse zaken, was niet groot. Algemeen wordt aangenomen dat Röttgen ook de mening van bondskanselier Angela Merkel vertolkte toen hij zei dat ‘één ding duidelijk is: Johnsons brexitplan kan niet worden uitonderhandeld voor 31 oktober. Als het Groot-Brittannië menens is, moet het verlenging vragen.”

Nieuwe verpakking van oude en slechte ideeën

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU staat gepland voor 31 oktober. Op een Europese top op 17 oktober zou voor het laatst besproken worden hoe dat vertrek vorm krijgt. Maar nu Johnson pas woensdagavond voor het eerst zijn ideeën op papier zette, is de tijd die rest wel bijzonder kort.

“Het is een nieuwe verpakking van oude en slechte ideeën die allang zijn afgedreven”, reageerde Guy Verhofstadt namens de brexitcommissie van het Europees Parlement. Volgens Verhofstadt zijn de plannen ‘bijna onmogelijk’ in te voeren.

Ook EU-onderhandelaar Michel Barnier lijkt weinig geporteerd te zijn van Johnsons gedachten. Sterker nog, hij zou vrezen dat ze ‘een val’ zijn, een kwade opzet om de Europese interne markt te ondermijnen.

Mocht de EU Johnsons plan afwijzen, dan is al bekend wat de Britse reactie zal zijn. Uit een uitgelekt memo aan Conservatieven wordt duidelijk dat het de bedoeling is dat alle partijgenoten van Johnson de EU dan crazy noemen en dat ze zeggen dat juist de EU een akkoord onmogelijk maakt.

