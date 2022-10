De EU heeft de complexe gasmarkt voorlopig nog niet beteugeld

De Belgische premier Alexander de Croo zegt dat het nog twee, hooguit drie weken zal duren voor de Europese maatregelen tot daadwerkelijk lagere rekeningen voor gas en licht zullen leiden. De Nederlandse premier Mark Rutte denkt dat het zelfs nog sneller zal gaan. Hij gokt dat het ‘psychologisch effect’ van een Europese Top op de gasmarkt al groot zal zijn. “Je zag ook na de Top in Praag, dat de prijzen meteen daalden”, zei hij in de nacht van donderdag op vrijdag tegen de pers.

Maar zekerheid dat burgers vanaf nu een voorspelbare gasrekening krijgen, is er niet. De EU-leiders besloten heel veel, maar de meeste maatregelen werken pas op de langere termijn. Dat de Europese landen samen gas gaan inkopen bijvoorbeeld, dat kan niet op stel en sprong. Daarvoor moeten regels worden afgesproken en samenwerkingsverbanden gesmeed. Het is een maatregel die volgend voorjaar van pas zal komen, als opnieuw de gasopslagen moeten worden gevuld.

Dan ook kan een nieuwe ijkmethode om de gasprijs te bepalen, drukkend werken op de prijs – mits het inderdaad is gelukt zo’n maatstaf te ontwikkelen. Dat kunnen de EU-leiders niet zelf, daar is de markt bij nodig.

Zo gaven de EU-leiders de Europese Commissie en de ministers van energie ook de opdracht de komende weken uit te vogelen wat er precies wel en niet mogelijk is op het gebied van prijsbeheersing. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om een mechanisme te bepalen waarmee je grote prijsuitschieters kunt voorkomen?

Lekkages

De energieministers, Rob Jetten en zijn Europese collega’s, zullen daar volgende week verder over praten. Een ‘prijscorridor’, heet dat idee. De ministers onderzoeken daarnaast ook of het mogelijk is om een soort subsidie in te stellen voor gas dat wordt gebruikt om energie mee op te wekken, een plan waar Nederland vooraf grote moeite mee had.

Nederland wekt veel energie op met gas. Het vreest dat als dat plan doorgaat, energiebedrijven in andere landen het met Nederlandse subsidie opgewekte gas zullen kopen, waardoor Nederland behalve de energierekeningen van zijn eigen burgers ook die van bijvoorbeeld de Belgen zou subsidiëren.

Nu is als voorwaarde gesteld dat zulke ‘lekkages’ niet mogen voorkomen. Ook aan de prijscorridor zijn allerlei mitsen en maren gesteld. Daardoor kon ook Duitsland vrijdag instemmen met de mogelijke komst ervan, terwijl tegelijk de Belgen konden juichen dat hun plan om de prijzen te beperken een stap verder is gebracht.

Hoge verwachtingen

Of de plannen lukken, is nog de vraag. “De gasmarkt is ontzettend complex”, zegt Rutte. “Niet alles zal lukken.” Ook De Croo waarschuwt voor te hoge verwachtingen. “Dit is onontgonnen terrein.”

Hoe dan ook, de leiders zijn ervan af. Het is de bedoeling dat nu de ministers van energie verdere besluiten nemen, waarschijnlijk half november. Tot dat moment zullen burgers zeker nog met de hoge rekeningen moeten leven.

Dat komt ook doordat de leiders het eens werden over het idee om geld uit de Europese begroting te gebruiken om burgers te steunen met hun energierekening. Dat plan moet nog verder worden uitgewerkt door de Europese Commissie.

