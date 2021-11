De eigenaar van het restaurant doet zelf de afwas, omdat elke euro telt

Een uur voor openingstijd bedient Jacques Westerhoff zelf de stofzuiger in brasserie Grace in Utrecht. Later op de dag zal hij ook de afwas bijhouden, gasten ontvangen en het eten serveren. De nieuwe corona-maatregelen dwingen hem om kosten te besparen en de bezetting minimaal te houden. “Alles waar je eigenlijk hulpkrachten voor hebt, dat doen we nu zelf.”

We, dat zijn Westerhoff (56) en zijn zakenpartner, die ook graag op de vloer werkt. “Vrijdag was een gespannen dag, omdat we de bui al zagen hangen”, zegt Westerhoff even later op zijn staterras in het Museumkwartier. “Overdag hebben we gesprekken gevoerd met het personeel. De kok kunnen we niet missen, maar de flexwerkers komen voorlopig niet.” De bezetting is gehalveerd sinds vorige week, want elke euro is er één.

Summer of love

Premier Rutte zei vrijdag dat er gewerkt wordt aan een nieuw steunpakket voor ondernemers. Als daarbij gekeken wordt naar de eerdere omzet, heeft Westerhoff mogelijk een probleem. Grace is namelijk in juli begonnen. “Toen ging het nog over de summer of love. De overheid zei: ga ondernemen, ga investeren, want de goede tijd komt eraan. Dat hebben we gedaan, net als duizenden anderen ondernemers.”

Grace was nog aan het groeien en houdt het zonder steun een maand vol, zegt Westerhoff. “Al ons geld zit hierin. Dat hebben we onder andere gestoken in een ventilatiesysteem.”

Positief blijven

Het restaurant blijft alleen van donderdag tot en met zondag open. De dinerkaart geldt de hele dag door. “Kop omhoog en aanpakken”, zegt Westerhoff, die toch graag positief blijft. Hij is blij dat ze om 20 uur moeten sluiten en niet om 19 uur. Zo trek je nog de vroege eters.

Natuurlijk is de horeca weer de pineut, zegt hij verder. “Maar alles vroeg sluiten is ook de makkelijkste weg om de besmettingen te laten dalen. Ik zou niet in de schoenen willen staan van de regering, want die doet het toch nooit goed. Laten we niet te veel klagen. Er zijn nog nooit zo weinig faillissementen geweest. Dat komt doordat we worden geholpen.”

Niet geboren om de hand op te houden

Hopelijk houdt de politiek rekening met het bestaansminimum van de ondernemer, zegt Westerhoff. “Een ondernemer is niet geboren om zijn hand op te houden, maar hij moet wel de huur en zijn boodschappen kunnen betalen. Horeca-ondernemers komen ook niet in aanmerking voor de bijstand.”

Nieuwe coronasteun kan de schade voor de horeca waarschijnlijk maar voor een deel goedmaken, vreest Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Bij eerdere steunpakketten is volgens hem namelijk ook nooit 100 procent van de schade vergoed. Hij is wel tevreden dat er überhaupt steun komt.

InRetail, de brancheorganisatie voor de detailhandel (non-food) vindt dat de schade voor de winkeliers moet worden vergoed. “De maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd, gaan namelijk ten koste van de omzet en leiden tot extra uitgaven aan personeel, materialen en beveiliging.” Naar verwachting moeten veel winkels binnen enkele weken QR-codes van klanten gaan scannen.

Geen koopavond

In speelgoedwinkel Pinokkio in Utrecht zegt Milan van Baalen vooral op te zien tegen die controle van klanten.

“Om 18 uur sluiten is voor ons niet zo’n verschrikkelijke maatregel, omdat de meeste klanten ons overdag wel vinden. Wij hebben onze koopavonden een jaar geleden namelijk geschrapt. De andere winkels in de straat zijn ‘s avonds dicht en ik vond het te gevaarlijk voor de meiden achter de kassa. Ik was wel van plan om met de feestdagen tot 20 uur open te gaan, maar dat zal nu wel niet doorgaan.” Het omzetverlies zal beperkt zijn en hij verwacht daarom niet in aanmerking te komen voor overheidssteun.

Een QR-rij tot op de Neude

“Maar ik ben wel bang dat we straks een QR-code moeten scannen. Dan moet ik iemand de hele dag bij de deur zetten. Bovendien wordt het voor de feestdagen zo druk… straks staat er een rij tot op de Neude.” Hij vreest dat mensen minder snel binnen komen om even rond te neuzen - iets wat heel prettig gaat in de volgepakte speelgoedzaak. “Het spontane is er dan vanaf.”

Vorig jaar kondigde premier Rutte op 14 december aan dat de niet-essentiële winkels wekenlang dicht moesten. Van Baalen: “Toen misten we onze kerstverkopen. Hopelijk blijft ons dat nu bespaard door deze vroegere ingrepen.”

