De eerste week van de klimaattop zit erop, nu is het tijd om zaken te doen. Hoe staat het ervoor?

De eerste week van de onderhandelingen op de klimaattop was aftasten. Vanaf nu moet blijken of landen het eens worden over een klimaatschadefonds voor kwetsbare landen, en of het ooit zo heilige 1,5-gradendoel in leven blijft.

De heter wordende planeet bonkt symbolisch op de deuren van de klimaattop. Een paar keer per dag razen toeristenvluchten boven het conferentiecentrum in Sharm-el-Sheikh. Deelnemers die in de bloedhete zon een praatje maken, vallen dan soms even stil en kijken met een cynische glimlach naar boven. “Het is cru dat de klimaattop naast een landingsbaan plaatsvindt”, zegt de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme. “Maar het is ook realistisch. We worden uit onze klimaatbubbel gehaald en met de werkelijkheid geconfronteerd.”

Vrijdag moeten bijna tweehonderd landen eensgezind achter een slottekst vol nieuwe afspraken en voornemens staan, op de klimaattop van de Verenigde Naties. Gastland Egypte heeft dit jaar het Afrikaanse continent centraal gesteld. Velen beschouwen deze top pas als geslaagd wanneer rijke landen met hun beloofde jaarlijkse 100 miljard voor wereldwijde klimaatbestendigheid over de brug komen. Ook onderhandelen landen voor het eerst over een fonds voor klimaatschade die nu al plaatsvindt, zoals door de overstromingen in Pakistan, dat losstaat van die 100 miljard.

In de rij voor een duur stukje appeltaart

Hoe verloopt de top tot nu toe? “Moeizaam”, zegt een Nederlandse onderhandelaar uit de delegatie geleid door De Bourbon de Parme. Qua organisatie heeft hij de typering ‘worst COP ever’ vanuit verschillende delegaties gehoord. Bij de aftrap van de top, vorige week zondag, was het terrein nog in aanbouw. “Paviljoens waren niet af, kantoren waren nog niet klaar.” Er waren slechts een paar etenskraampjes open, waar mensen soms een uur in de brandende zon in de rij moesten staan voor een duur stukje appeltaart – praktisch het enige eten dat daar nog beschikbaar was. Inmiddels is dit verbeterd en verloopt de organisatie soepeler.

Maar problematisch blijft voor velen de gevoelde ‘sfeer van onderdrukking’ in Egypte. Hoewel er op de top veel ngo’s zijn en er op het terrein protestacties plaatsvinden, is rondom de top veel politie op straat, en zijn met name Egyptische en andere Afrikaanse klimaatactivisten op hun hoede. Ook zijn jongerenvertegenwoordigers en actievoerders bij aankomst in hun hotel soms geconfronteerd met onaangekondigde ‘COP27-toeslagen’ van honderden euro’s per nacht.

Er zijn schrijnende verhalen van jongeren die vijf tot acht uur in de hitte moesten wachten om in te checken, zonder eten, waarbij sommigen flauwvielen en naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Egypte heeft beterschap beloofd, maar bij de Nederlandse delegatie komen nog steeds zorgwekkende verhalen binnen. “Dat creëert een sfeer van moeizaam onderhandelen”, zegt de Nederlandse onderhandelaar.

Gevoelige onderwerpen

Dit terwijl de onderhandelingsonderwerpen dit jaar al bijzonder gevoelig zijn. Ontwikkelingslanden hameren erop dat rijke landen hun beloftes nakomen. Deze week hebben enkele landen extra geld toegezegd, maar het blijft onvoldoende. President Biden, gesterkt door relatief gunstige uitslagen van de tussentijdse verkiezingen, pronkte afgelopen donderdag met een wet die hij heeft aangenomen voor één van de grootste investeringspakketten in groene energie in eigen land. Maar over internationale financiering houdt hij zich nog stil.

Nog lastiger is het andere hoofdonderwerp: klimaatschade, of loss & damage. Al jaren willen ontwikkelingslanden hier aandacht voor. Nu is het voor het eerst tot officieel agendapunt gemaakt, wat betekent dat er tijd en ruimte voor is bij de officiële onderhandelingen. Een land als Pakistan, dat tientallen miljarden schade door overstromingen leed, wil geld van landen met een historisch hoge broeikasuitstoot, vanwege hun verantwoordelijkheid in het klimaatprobleem. Industrielanden zijn ondertussen bang om een blanco cheque te tekenen.

Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees Parlement op de klimaattop, vindt het een goed teken dat Westerse regeringsleiders in hun speeches erkenning tonen voor dit onderwerp. “Ze hadden het ook kunnen vermijden.” Toch zijn er in de eerste week nog geen concrete onderhandelingsstappen richting een nieuw fonds voor klimaatschade gezet. De eerste week was nog ‘een snuffelstage’, signaleert Eickhout. “De komende week moet het echte werk plaatsvinden.”

Demonstranten tijdens de klimaattop in Egypte, zij komen op voor politieke gevangenen. Beeld AP

Complex geopolitiek spel

In de buitenaards-aandoende badplaats – een soort mini-Las Vegas met luxeresorts, reuzendino’s en neonlichten – ontvouwt zich ondertussen een complex geopolitiek spel. De effecten van de oorlog in Oekraïne op de klimaatgesprekken zijn vooralsnog beperkt, ziet De Bourbon de Parme. “Het gaat er wel over, bijvoorbeeld bij sessies over stijgende voedselprijzen en voedselzekerheid. Maar het zaait geen tweedracht onder landen.”

Ingewikkelder is de rol van China. Vanwege haar VN-status als ‘ontwikkelingsland’, hoeft China niet verplicht mee te betalen aan de klimaatsteun vanuit rijke landen. De komende week zou er een heftig getouwtrek kunnen ontstaan tussen ontwikkelingslanden en rijke landen zoals de VS en mogelijk ook de EU. China heeft al geïnsinueerd dat de VS het onderwerp klimaatschade schuwt, mogelijk om olie op het vuur te gooien. “Bij zo’n conflict leunt China ondertussen lachend achterover”, zegt Eickhout. Met een grote focus op klimaatschade blijft het strenger terugdringen van broeikasgasuitstoot in landen zoals China namelijk uit het vizier.

Dit is dan ook het grote risico van een top die zich focust op de schade van klimaatverandering nu, en het aanpassen eraan: dat het terugdringen van uitstoot als prioriteit ondersneeuwt. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry uitte zijn zorgen al over het feit dat sommige landen het doel van maximaal 1,5 graden graag willen laten vallen, vermoedelijk omdat de wereld radicaal zou moeten veranderen om dat doel te halen, zoals door het stoppen met nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten. Sommige landen, zoals Saudi-Arabië, dat in Sharm-el-Sheikh een gigantisch paviljoen heeft gekocht, hebben immense belangen bij deze fossiele industrie.

Ook de Nederlandse delegatie ziet dat landen als China, India, Saudi-Arabië en Brazilië ‘druk zetten’ op het 1,5-gradendoel. Zo wilde Europa op deze top graag een agendapunt maken van een afspraak uit het Parijsakkoord, die geldstromen vanuit financiële instellingen zoals banken volledig in lijn moet brengen met de 1,5 graden. Als een meerderheid van landen voor dit agendapunt had gestemd, waren in Egypte mogelijk strengere afspraken gemaakt over het stoppen met olie-, gas- en kolenprojecten. Veel landen lijken echter het gevoel te hebben dat ze moeten kiezen voor óf klimaatschade als agendapunt, óf het halen van de 1,5 graden. Het Parijs-punt sneuvelde uiteindelijk. Terwijl geld geven voor klimaatschade zonder terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen volgens wetenschappers is als ‘dweilen met de kraan open.’

Einddoel voor deze top

Gaat deze klimaattop slagen of falen? Dat hangt ervan af wat je ‘slagen’ noemt. Voor ontwikkelingslanden en ngo’s is de top geslaagd er toezeggingen komen over het betalen van klimaatschade. Maar officieel hoeven landen pas uiterlijk in 2024 zo’n besluit maken. In hoeverre Egypte als gastland de onderhandelingen de komende week alsnog richting afspraken over zo’n fonds wil sturen, is volgens de Nederlandse onderhandelaars nog ‘onduidelijk.’

De Nederlandse delegatie noemt het ‘hoogst ongebruikelijk’ dat ze op dit punt nog niet weten wat de Egyptenaren als einddoel voor deze top zien. “Dit voert de spanning op. In slechts één week tot een besluit over zo’n fonds komen, is echt lastig.” Nederland vreest dat er ‘een bekende fout’ wordt gemaakt: overhaast een fonds oprichten voor landen als Pakistan, de details later uitvechten, en eindigen met iets dat niet werkt en waar niemand tevreden over is. Uit de toespraak van premier Mark Rutte bleek eerder dat Nederland ‘klimaatschade’ liever in het hokje ‘aanpassen aan klimaatverandering’ plaatst, en überhaupt niet staat te springen om zo’n fonds.

Ontwikkelingslanden die erg kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, tonen zich op de top juist kritisch op deze westerse terughoudendheid. Ook Eickhout vindt de Nederlandse argumentatie onhoudbaar. “Ik snap het standpunt van Europa. Ontwikkelingslanden zeggen dat ze geld willen, punt. Zo simpel is het niet, dus Europa wil niet zomaar ja zeggen.” Maar na jaren van uitstel op dit onderwerp kan die houding simpelweg niet meer, denkt Eickhout. “De kern van deze klimaatonderhandelingen moet zijn dát er een fonds komt. Er moet onderhandeld worden over goede randvoorwaarden. Genoeg voor Europa om akkoord te gaan, maar ook voor Afrika om te zien dat dit geen wassen neus is.”

Europa lijkt zich stukje bij beetje wel bereidwilliger op te stellen. Eerder wilde ze alleen ‘de dialoog voeren’, nu ‘staat ze open’ voor een fonds. Het is vooral de VS die zo’n fonds mogelijk zou willen blokkeren. In de beloofde 100 miljard blijft vooral de bijdrage van de regering-Biden achter, miljarden euro’s zijn blijven steken. Biden hield bij zijn toespraak in Egypte deze week de kaarten nog tegen de borst – hij noemde extra geld dat de VS zouden geven, maar geen bedragen. “Hij wachtte toen nog op de definitieve uitslag van de verkiezingen”, zegt Eickhout, “dus wie weet gaat hij zich komende week vooruitstrevender opstellen. Maar ik houd mijn hart vast”.

De angst bij de Nederlandse onderhandelaar is dat landen elkaar deze week zullen ‘gijzelen’ op de twee thema’s van het 1,5-gradendoel en het klimaatschadefonds. “Het kan dat Afrikaanse landen pas akkoord met de 1,5 graden, wanneer blijkt dat zij hun zin krijgen op loss and damage.” Dit gijzelen kan leiden tot een ingewikkelde impasse, of juist tot een onverwachtse doorbraak.

