De eerste stap in de asielprocedure is nu: douchen

Met een grote glimlach op zijn gezicht laat Ahmed Abu Adnan (28) uit Syrië zondagmiddag zijn groene keycord zien. Naast hem staat zijn beste vriend, ook uit Syrië, die hij op de boot van Turkije naar Griekenland ontmoet heeft. Ook hij draagt een keycord van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa). De jongens hebben gedoucht. Ze hebben schone kleren aan. Ze zijn opgelucht: zaterdagmiddag mochten ze – na twintig dagen buiten slapen – eindelijk door de poorten van het aanmeldcentrum heen.

Sinds vrijdagavond lijkt het aanmeldsysteem van het Coa iets beter te werken. Toen zijn een paar honderd vluchtelingen die in Ter Apel op de grond sliepen met bussen geëvacueerd. Het besluit om nu met spoed te ontruimen, is volgens het Coa mede ingegeven door een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die sloeg vrijdag alarm over het grote risico op de verspreiding van infectieziekten op het terrein.

Buiten slapen met 11 graden

Zaterdagmiddag werden veel van de vluchtelingen weer teruggebracht. Bij aankomst moesten alle mannen hun aanmeldpapieren inleveren. Die werden door medewerkers van het Coa op volgorde van aankomst gelegd, en nu wordt die stapel langzaam afgewerkt.

Ondanks de waarschuwingen van de gezondheidsinspectie slapen er elke nacht nog zo’n 250 mensen op de grond voor het centrum. Voor hen is geen tijdelijke opvang geregeld en er is niet genoeg plek in het aanmeldcentrum om ze naar binnen te laten. Dat is schrijnend. Zaterdagnacht zakte de temperatuur naar 11 graden.

De komende week wordt het volgens de weervoorspellingen niet warmer. Toch slapen de mensen buiten onder dunne dekens. Waarom er geen dikkere dekens voorhanden zijn kon het Coa zondagavond niet zeggen.

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum van het Coa in Ter Apel. Beeld Herman Engbers

De situatie verbetert niet snel

Zondag gaan er geruchten de ronde dat de situatie opgelost zal worden. Vluchtelingen denken dat het wellicht de laatste kampdag is, maar het Coa rekent er niet op. Dat blijkt ook uit een gesprek tussen een medewerker van het Rode Kruis en het Coa over extra waterpunten en nieuwe dixies. Het lijkt er op dat het Coa zich opmaakt voor nóg een week met buitenslapers.

De mannen op het gras hebben daar geen weet van. Het Coa communiceert amper met hen. Soms staat er plots een medewerker op het hek die wat namen roept van mensen die zich kunnen laten registreren, de jongens uit Syrië hadden geluk dat ze hoorden dat hun namen omgeroepen werden. Op een ander moment worden er opeens een paar lege bussen voorgereden waar iedereen in kan stappen.

Kleine verbetering

Toch is er iets van verbetering zichtbaar, bijvoorbeeld de vele auto’s die langskomen om spullen af te geven. Een paar keer per dag krijgen de vluchtelingen zo extra eten, drinken, zeepjes of dekentjes. Wat verder opvalt dat de dokterspost van Artsen zonder Grenzen zondagmiddag gesloten is, de twee artsen hebben de afgelopen dagen meer dan honderd patiënten gezien en moeten even hergroeperen.

Abu Adnan en zijn vriend kunnen ondertussen maar moeilijk afscheid nemen van de andere mensen op het veld. Ondanks hun plek binnen zijn ze nog vaak op het grasveld te vinden. Ze kletsen, proberen anderen te helpen. Met hun geschoren baarden en nette haren vallen ze op tussen de rest. Ze zien er weer uit als mensen. De eerste stap richting asiel is gezet.

Te veel minderjarige asielzoekers In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven veel meer alleenstaande kinderen dan is toegestaan. Op dit moment verblijven er zo'n 350, bevestigt een woordvoerster van Coa na berichtgeving in NRC en Dagblad van het Noorden. Officieel is er maar plek voor 55 minderjarige asielzoekers tussen de 13 en 18 jaar zonder ouders. Dankzij aanpassingen kunnen er 150 worden opgevangen. “Maar dat is niet optimaal”, zegt de woordvoerster. Voor nog eens 150 kinderen is elders in Ter Apel plek gevonden, maar circa vijftig moeten de nacht doorbrengen bij de IND, op stoelen of op de grond. “We willen ze pertinent niet buiten laten slapen.”

