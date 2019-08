De eerste lachgaswinkel van Nederland belooft zijn klanten ‘gezond genieten’

Een soort café waar je lachgas nuttigt in plaats van een biertje. Met achter de ‘bar’ personeel dat stopt met ‘schenken’ als duidelijk is dat de klant genoeg heeft gehad. Volgens de eigenaar van de vrijdag geopende lachgaswinkel Valse Lucht in Venray moet zijn initiatief zo worden gezien. Woorden van een slimme ondernemer die een gat in de markt ziet of een manier om het lachgasgebruik te reguleren?

“We verkopen geen pakketten, alleen losse ballonnen met lachgas”, zegt eigenaar Mathieu Hölzken. “En die gaan absoluut niet mee naar buiten, maar mogen alleen in de winkel worden gebruikt.” Dat heeft twee voordelen, zegt de winkelier. “Ik ben zelf altijd aanwezig en kan alles dus een beetje in de gaten houden en uitleg geven. En de overlast op straat wordt beperkt, want de jongeren hoeven daar niet meer te gebruiken.”

Relaxen in bioscoopstoelen

Met dat idee is de winkel van Valse Lucht ook ingedeeld. Wie binnenkomt ziet een balie waar ballonnen met lachgas kunnen worden besteld (één voor 5 euro, drie plus een non-alcoholisch drankje voor 12,50), achterin staan dertig bioscoopstoelen om te relaxen. Hölzken: “Mijn boodschap is: geniet, maar met mate”.

Lachgas, een legaal middel dat na inhalatie een korte roes veroorzaakt, is momenteel een ware hype. Hoewel het grootste deel van de gebruikers het ziet als iets dat je af en toe met vrienden doet, is er ook een groep grootgebruikers ontstaan. Daardoor nemen ook de problemen toe, ziet Ton Nabben, drugsonderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. “Zo gaat het met elk middel dat populairder wordt. Het gebruik neemt toe, de groep gebruikers wordt diverser en daardoor zie je meer incidenten.”

Eerder deze week sprak het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) daar zorgen over uit. Het aantal meldingen van gezondheidsklachten als misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid door het gebruik van lachgas steeg de afgelopen jaren flink. Van dertien in 2015 naar 54 in 2018 en al 67 in de eerste helft van 2019. Er is vaker sprake van langdurig gebruik en gebruik van extreme hoeveelheden lachgas, oftewel meer dan vijftig ballonnen per keer, aldus het NVIC.

Verkoop reguleren

Kan juist een café-setting met toezicht dat excessieve inhaleren beperken? Nabben twijfelt. Het zal niet alle gebruikers aanspreken. “Je moet naar zo’n winkel toe en daar gaan zitten. Terwijl lachgas vooral thuis en op feestjes wordt gebruikt.” Bovendien is het middel ook populair onder scholieren en de winkel van Hölzken hanteert een minimumleeftijd van achttien jaar.

Toch ziet Nabben ook wel kansen voor zulke winkels. “Stel dat je een systeem ontwikkelt met licenties voor mensen die een lachgaswinkel mogen openen en daarbij direct voorlichting geven. Het kan een manier zijn om de verkoop enigszins te reguleren, vergelijkbaar met coffeeshops.” Maar, zegt hij, dan moeten de winkels wel onderdeel zijn van een doordacht plan, en dat moet niet worden overgelaten aan slimme ondernemers die vooruitlopen op de discussie.

Bosje bloemen

Hoewel de gemeente Venray niet blij is met komst van Valse Lucht, kon de burgemeester er weinig tegen doen. Lachgas valt onder de warenwet en mag gewoon verkocht worden, ‘net als boeken en een bosje bloemen’, aldus de woordvoerder van de burgemeester.

Gelooft de gemeente dat een winkel de overlast van lachgasgebruik op straat kan beperken? Mogelijk helpt het, erkent de woordvoerder. “Maar een winkel is wel de weg naar normalisering van lachgas en dat zien we liever niet zolang er onduidelijkheid is over hoe groot de risico’s voor de gezondheid nou precies zijn.”

