De cao voor het basisonderwijs is eindelijk rond: 4,5 procent loonsverhoging voor leerkrachten 

Personeel in het primair onderwijs krijgt per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 4,5 procent. Daarnaast ontvangen alle medewerkers in februari een eenmalige uitkering, gebaseerd op het aantal gewerkte uren. De nieuwe cao loopt tot 1 november 2020, en geldt voor 181.000 mensen. Leden moeten het akkoord nog goedkeuren.

Over de nieuwe cao werd hevig onderhandeld. Dit jaar klapte een overleg twee keer, vlak voor de zomer en in november. Telkens kwamen werkgevers en werknemers dicht bij elkaar, maar stonden principes een akkoord in de weg.

Om die reden feliciteert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad de gehele sector. “Uiteraard ben ik er blij mee. Voor ons, voor vakbonden, dat er vlak voor de kerst een akkoord ligt is hartstikke fijn.”

Een belangrijke rol was weggelegd voor Mariëtte Hamer, die in november werd aangesteld als mediator om werkgevers en werknemers op één lijn te krijgen. Dat de voorzitter van de SER (de Sociaal-Economische Raad) daar in amper twee weken in is geslaagd, roept de vraag op waarom basisschoolleraren zo lang hebben moeten wachten op een nieuwe cao. Al die tijd bleven beschikbare miljoenen op de plank liggen. “Dat vind ik ook spijtig”, zegt Den Besten. “Het is fijn dat we met deze onafhankelijk voorzitter tot een mooier akkoord zijn gekomen dan de vorige keer. Al het beschikbare geld gaat nu naar deze nieuwe cao.”

Bij de vorige onderhandelingen boden werkgevers 3 procent loonsverhoging vanaf augustus. Toen wilden de bonden met terugwerkende kracht een loonsverhoging vanaf 1 maart, de datum waarop de huidige cao afliep, of anders 4 procent loonsverhoging. Dat was voor de PO-raad een brug te ver.

Ook nu krijgt personeel in het basisonderwijs geen loonsverhoging met terugwerkende kracht. Om dat goed te maken, wordt iedereen in februari eenmalig gecompenseerd. Al het personeel krijgt uitkering van 33 procent van het nieuwe maandsalaris. Ook ontvangt iedereen een bonus van maximaal 875 euro op basis van een fulltime baan. Dat laatste bedrag is beschikbaar omdat het kabinet in november eenmalig 150 miljoen euro vrijmaakte voor het basisonderwijs.

De loonstijging van 4,5 procent lijkt hoog vergeleken met de 3 procent die eerder op tafel lag. Dat komt omdat de uitonderhandelde cao een langere looptijd heeft, tot 1 november 2020 in plaats van 1 juli. Met die 4,5 procent al het geld voor 2020 op, zegt Rinda den Besten van de PO-raad. “We hebben met de vakbonden afgesproken dat ze niet in 2020 weer met een nieuwe looneis komen.” In november gaan de vakbonden wel weer om tafel met het kabinet, want uiteindelijk willen ze het verschil in salaris tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs gelijk trekken.

Ook voor schooldirecteuren is de nieuwe cao een extra kerstcadeautje, zij zien net als al het andere personeel hun salaris stijgen. De vorige loonsverhoging in het primair onderwijs gold niet voor schooldirecteuren, die daarom dit jaar net als leraren actie voerden voor meer investeringen in het onderwijs.

