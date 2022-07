Dat we met deze hitte last hebben van smog is geen toeval

Het RIVM kondigt voor vandaag een smogalarm af. De luchtkwaliteit is zo slecht dat iedereen, en dus niet alleen mensen in risicogroepen, last van luchtwegklachten kan krijgen. Dat die smog gepaard gaat met hitte, is geen toeval.

Komt zo'n smogalarm vaak voor?

Nee, dat is juist vrij zeldzaam. Het RIVM geeft elke zomer wel een aantal keer een ‘smogwaarschuwing’ af. In dat geval is de slechte luchtkwaliteit met name een risico voor mensen met een zwakke gezondheid of luchtwegproblemen. Bij een alarm, zoals nu, kan iedereen last van klachten krijgen. Het advies is daarom om (zware) inspanning te vermijden. Met name in de namiddag en avond, als de concentratie ozon naar verwachting het hoogst is. Mensen met luchtwegklachten krijgen zelfs het advies om binnen te blijven.

Is er een verband tussen de smog en de hitte van vandaag?

Ja, want het type smog dat we vandaag hebben ontstaat specifiek bij warm weer. “Er zijn verschillende soorten luchtverontreiniging”, vertelt Joost Wesseling, onderzoeker bij het RIVM. “We kennen bijvoorbeeld smog door de hoeveelheid fijnstof: die piekt in de winter bij veel vuurwerk of houtstook. De smog van vandaag noemen we ‘zomersmog’. Die hangt samen met de hoeveelheid ozon in de lucht.”

Kort samengevat kun je zeggen dat die ozonconcentratie toeneemt door het warme weer. “De lucht is in feite een reageerbad, waarin continu chemische omzettingen plaatsvinden. Bij hoge temperaturen zullen onder andere stikstofoxiden, die bijvoorbeeld door verkeer en fabrieken worden uitgestoten, eerder in ozon worden omgezet. Dat zorgt voor een piek in de concentratie ozon in de lucht.”

Een specifieke temperatuurgrens is daarbij niet aan te geven. Maar het risico op zomersmog neemt fors toe bij 30 graden of meer. Ook de wind - of vooral het ontbreken ervan - is van grote invloed. “Als er meer wind staat, verwaait de concentratie sneller.”

Bij hoge temperaturen worden meer stikstofoxiden, die vooral door verkeer en industrie worden uitgestoten, omgezet in ozon. Beeld ANP

Hoe gevaarlijk is dit soort smog nu precies?

Voor veel mensen zal de overlast beperkt blijven tot een kuchje, geïrriteerde ogen of een ademhaling die wat prikt. “Maar bij hoge waarden leidt dat voor risicogroepen mogelijk tot meer ziekenhuisopnames of zelfs sterfte”, benadrukt Wesseling. Daarbij is de onzekerheid over deze ozonpiek nog groot. Als de wind vanmiddag net iets aantrekt, valt het mee. Maar blijft het windstil en heet, dan loopt de concentratie behoorlijk op. “Uiteindelijk is dit het weer met een stukje chemie: achteraf weet je pas wat de juiste voorspelling was.”

Overigens zijn problemen door luchtverontreiniging in Nederland in de afgelopen decennia wel afgenomen. “De tijd is voorbij dat fabrieken zomaar alles konden uitstoten. Door strengere regelgeving zijn de emissies van stoffen die tot smogvorming leiden al fors teruggedrongen.” De luchtkwaliteit is daardoor verbeterd, maar er blijft werk aan de winkel. Want tegelijkertijd groeit het inzicht over de invloed van verontreiniging op de volksgezondheid. “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft daarom de nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit weer aangescherpt. Die halen we ook in Nederland nog niet. De luchtkwaliteit is beter dan die heel lang geweest is, maar verbetering blijft nodig.”

