Dankzij puzzelbankiers hoeft niemand deze winter zonder legpuzzel te zitten

Na raamvisite, quarantainekapsel en anderhalvemetersamenleving kan er een nieuw coronagerelateerd woord aan het vocabulaire van 2020 worden toegevoegd: puzzelschaarste. Sinds de pandemie ons allemaal aan onze huizen kluistert en we troost zoeken in huiselijkheden zoals breien, legoën en puzzelen, zijn de legpuzzels niet aan te slepen.

Musetta Blaauw uit Groningen is, zegt ze zelf, ‘geen extreme puzzelaar’. Maar, geeft ze toe, in zo’n crisisperiode is het wel een beproefde manier om je hoofd even leeg te maken. “Ik heb een kinderkledingwinkel en zit net als de meeste ondernemers in deze tijd in zwaar weer, er gaan de hele tijd allerlei zorgen door je hoofd. Dan helpt het om even ergens anders op te focussen.”

Familiedingetje

Het was even zoeken, maar onder het stof kwamen twee legpuzzels vandaan. “Het hele gezin ging meedoen. De puzzel lag op tafel, en geregeld liep iemand voorbij die even een paar stukjes legde, op weg naar een online college. Zo werd het echt een familiedingetje.”

Maar ja, dan is zo’n puzzel klaar, en dan? Een vriendin van Blaauw had óók een puzzel die ze al gelegd had, en ze ruilden hun exemplaren. “Maar toen díe puzzel klaar was moest ik weer iemand anders zoeken om ook weer mee te ruilen. Enzovoort. En toen dacht ik ineens: ik heb een winkel, waarom leg ik de puzzel daar niet neer? Er komt vanzelf wel een keer iemand die wil ruilen.”

Aldus geschiedde. Ze zette de puzzelruilservice op Facebook en zo vielen de stukjes verder op hun plek. “Ik woon helemaal niet in de buurt”, schreef iemand. “Maar ik wil dat ook!”

Omdat opsturen en terugsturen een gedoe is, voegde Blaauw ‘Musjes Puzzelbank’ toe aan haar webwinkel. Wie een puzzel wil ruilen kan dat nu via de webshop doen.

Minimum van vijf legpuzzels

Het balletje rolde verder. Blaauw vertelde erover op regionale media en ook in de rest van het land werden mensen enthousiast. Een kennis van een collega pikte het op in een winkel in Brabant, en inmiddels zijn er behalve het ruilpunt in Blaauws winkel al twee puzzelbanken bijgekomen waar coronapuzzelaars kunnen ruilen.

Ze kan zich niet voorstellen dat het daarbij blijft, zegt Blaauw: wie ze er ook over vertelt, iedereen reageert positief, dus ze zet zich schrap voor meer aanmeldingen. Beheerders van openbare ruimtes zoals winkels of buurthuizen kunnen zich opgeven; ze krijgen dan een drukbestand voor flyers en hun gegevens worden vermeld op puzzelbank.nl. Behalve een ‘startkapitaal’ is er eigenlijk niets nodig om puzzelbankier te worden; Blaauw adviseert alleen een minimum van vijf legpuzzels.

Wat voor puzzel je legt maakt eigenlijk niets uit, zegt Blaauw. Het gaat om de handeling, dat je iets doet wat niet al te moeilijk is, maar wel je hersenen even bezighoudt, ze afleidt van gemaal en gepieker. Iedereen die een puzzel komt ophalen, krijgt een reisdagboekje mee. Het idee is dat elke lener daarin opschrijft waar en wanneer de puzzel is gelegd om zo de hele reis van de puzzel in kaart te kunnen brengen.

