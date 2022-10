Dagvaarding zal Trump niet aan het praten krijgen, maar houdt Capitool-onderzoek in de aandacht

Dat het ook echt gaat gebeuren, laat staan dat de Amerikanen dat ook rechtstreeks op televisie en internet zullen kunnen volgen, is onwaarschijnlijk. Trumps trouwste medewerkers en medestanders, zoals zijn laatste stafchef Mark Meadows en zijn externe adviseur Steve Bannon, hebben op zijn aandringen geweigerd voor de commissie te verschijnen.

Anderen die meedachten over hoe hij zijn verlies bij de presidentsverkiezingen van november 2020 met rechtszaken of zelfs met vervalste verkiezingsuitslagen in winst kon omzetten, beriepen zich op hun zwijgrecht.

En gezien het bewijsmateriaal dat de commissie in negen hoorzittingen presenteerde, zou dat voor de ex-president zelf misschien ook het verstandigst zijn.

Aan dat materiaal werd tijdens de zitting van donderdagmiddag weer het een en ander toegevoegd. Er zaten geen getuigen in de zaal, maar op video vertelden getuigen hoe Trump al in de zomer van 2020 het advies kreeg zichzelf op de avond van de verkiezingen tot winnaar uit te roepen, ook al zou een eventuele voorsprong in de telling op dat moment nog helemaal niets zeggen, omdat de telling van poststemmen in een aantal sleutelstaten nog lang niet voltooid zou zijn. En na de verkiezingen hebben meerdere getuigen Trump horen verzuchten of klagen dat hij de verkiezingen verloren had.

Dat inzicht in zijn gemoedstoestand voor en na de verkiezingen is belangrijk voor een eventuele strafbaarheid, omdat het hem het argument uit handen slaat dat hij te goeder trouw in verzet kwam, en anderen liet ageren tegen de uitslag.

Nieuwe beelden

De commissie kwam ook met nieuwe beelden van de avond van 6 januari 2021. Te zien was hoe de Democratische leiders in het Congres, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en fractievoorzitter in de Senaat Chuck Schumer, in veiligheid gebracht in Fort McNair in Washington, uit alle macht politie of militairen probeerden te regelen om het Capitool te ontzetten. Uiteindelijk gebeurde dat, na een late oproep van Trump aan zijn aanhangers het Capitool te verlaten. Daarop kon de verenigde vergadering van het Congres die het aanstaande presidentschap van Joe Biden moest bekrachtigen, weer hervat worden.

De dagvaarding van Trump was de paukenslag waarmee de commissie zijn openbare zittingen voorlopig afsloot. En als de leden van de commissie – zeven Democraten en twee Trump vijandig gezinde Republikeinen – het geweld en de chicanes rond de presidentsverkiezingen zolang mogelijk in de aandacht wilden houden, ook met het oog op de Congresverkiezingen van 8 november, dan maakten ze daarmee een goede keus. Het rapport dat ze in de maak hebben, met aanbevelingen hoe toekomstige presidentsverkiezingen veilig te stellen, komt vermoedelijk pas na die verkiezingsdag. Een aanbeveling om Trump te vervolgen, zou door het ministerie van Justitie in doodse stilte zijn ontvangen, in ieder geval tot die datum. En dat ministerie is al lang zelf met een onderzoek bezig.

Weigerende getuige strafbaar

Maar als Trump weigert zich onder ede te laten verhoren, hoeft de commissie dat niet te accepteren. Tegenover nieuwszender MSNBC memoreerde het Democratische commissielid Jamie Raskin dat een weigerachtige getuige strafbaar is, door het Congres voor een civiele rechter kan worden gedaagd, en zelfs zonder tussenkomst van een rechter door de eigen politie van het Congres kan worden opgepakt.

Maar de laatste keer dat het Congres zelf iemand arresteerde, was in 1934. En de gevangenschap van een onwillige getuige moet volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof eindigen op de dag dat er een nieuw Congres aantreedt, in dit geval al op 3 januari aanstaande.

Als de huidige peilingen niet bedriegen, neemt dan een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden de regie over en zal de 6 januari-commissie het niet lang meer maken. De Republikeinen zijn van plan dan onderzoek te gaan doen naar corrupte activiteiten van Hunter Biden en mogelijke betrokkenheid daarbij van zijn vader, de huidige president.