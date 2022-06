Dag 4: Johan de Haan

Johan de Haan, de voormalig manager van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (Nam) die donderdag onder ede wordt verhoord, bevond zich op een winteravond in 2014 in zalencentrum Vita Nova in Middelstum. Het wierdendorp, hartje aardbevingsgebied, was de laatste halte in een ‘dorpenronde’ waarbij het gaswinningsbedrijf inwoners van zijn werkgebied ontmoette. Het ging erom, aldus de aankondiging, van hen te horen wat er leefde en wat zij van het bedrijf verwachtten.

De Haan, ‘Asset manager Groningen’, leek tot taak te hebben: begrip tonen, boete doen en beloftes formuleren. Er was, verzekerde hij, ‘een zeer uitvoerig systeem’ om gedupeerden van de gaswinning ‘zo snel en goed mogelijk schadeloos te stellen’. Geld speelde geen rol. “Het is wat het is, het wordt wat het wordt. De bedragen worden aangepast wanneer dat nodig is.”

Negeren, miskennen en bagatelliseren

Waartoe leidden de toezeggingen van de gasmanager? Tot op de huidige dag, weet Tom Postmes, die vrijdag – op dag vijf – getuigt, is bij de afhandeling van aardbevingsschade het patroon: negeren, miskennen en bagatelliseren. Als hoogleraar sociale psychologie onderzoekt Postmes het welbevinden in het Groningse gasgebied. “Houd het klein en houd ze dom”, zei hij eens, “had het motto van de Nam en Economische Zaken kunnen zijn.” Gedoe met instanties, toonde Postmes’ onderzoek aan, maakt mensen ziek en wantrouwend.

Aan het eind van de avond in Middelstum zei gasmanager De Haan: “Ik hoop dat we over een paar jaar kunnen zeggen: het was een nare periode. We zijn bang geweest, maar we zijn er goed uitgekomen.”

Postmes, deze maand nog: “In het aardbevingsgebied sterven jaarlijks mogelijk zestien mensen voortijdig aan de gevolgen van stress door de bevingen en de gerelateerde schade.”

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

