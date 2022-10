Dag 29 van de gasenquête: Mark Rutte liet gedupeerden verbouwereerd achter

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

Mark Rutte, die vandaag als premier van Nederland onder ede wordt verhoord, had zijn lesje geleerd. Hij had tijdens zijn eerste coronapersconferentie, op 10 maart 2020, spontaan Jaap van Dissel van het RIVM de hand geschud, in weerwil van zijn eigen oproep dit niet te doen. In Appingedam zou hem dat de volgende dag niet meer overkomen, hier begroette hij de mensen met de elleboog.

De premier bezocht de wijk Opwierde-Zuid. “Mijn baan is heel overzichtelijk”, zei Rutte. “Als dingen goed gaan, kom ik niet. Als dingen niet goed gaan, kom ik wel. En hier gaan dingen niet goed.”

In de wijk werden zo’n vierhonderd woningen gesloopt, omdat ze niet bestand waren tegen een zware aardbeving. Er kwamen nieuwe, versterkte woningen voor in de plaats, en intussen verbleven de bewoners elders, in een tijdelijke ‘wisselwoning’.

Nachtmerrie

“Het is hel waar we in terecht zijn gekomen”, zei Rutte. “Een nachtmerrie.” Verderop brulde een graafmachine.

Voor een van de wisselwoningen trof Rutte een echtpaar. Hun eigen huis werd gesloopt, vertelde de vrouw, en dit tijdelijke onderdak gold nog enkele maanden. “En dan?”, vroeg de premier.

Voordat de bewoners de vraag konden beantwoorden, kreeg Rutte een seintje: dit echtpaar was niet aangewezen om de premier te woord te staan. Breed lachend draaide Rutte zich naar de cameraploeg achter hem. “Het spijt me, maar ik word bij een ander huis verwacht.” Schielijk maakte de premier zich uit de voeten. Het echtpaar bleef verbouwereerd achter: “Wij zijn toch óók gedupeerd?”

Na een vraag van een journalist formuleerde Rutte wat dit werkbezoek hem had geleerd. De premier zei: “Laten we niet denken dat we hier het vertrouwen snel boven nul krijgen.”

Lees ook:

Dag 28 van de gasenquête: Nam-baas Atema betreurde de onrust

“Een versterkingsoperatie is niet meer nodig”, zei Johan Atema. “Groningen is nu even veilig als Friesland of Zeeland.”