Dag 27 van de gasenquête: Eric Wiebes versprak zich

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

Eric Wiebes, de oud-minister die maandag wordt verhoord, moest spitsroeden lopen. Dat ondervond hij op 23 mei 2019. Met collega Ollongren was hij in Westerwijterd om getuigenissen te horen van de aardbeving van een dag eerder. Camera’s wachtten de ministers op. Geroutineerd zei Wiebes dat hij de boosheid begreep. “Er is alle reden voor de Groningers om in het gasgebeuren nog niet zoveel vertrouwen te hebben.”

De minister kneep met zijn ogen tegen de felle zon. Of hij vandaag excuses kwam aanbieden? “Ik denk dat het niet zo helpt als ik mij persoonlijk ga excuseren”, zei hij. Een verslaggever concludeerde dat de minister dus met lege handen uit Den Haag was gekomen. Wiebes: “Het zou een beetje kwalijk zijn als ik nu ineens allemaal dingen had meegebracht. We hadden al een versnellingspakket afgesproken, met maatregelen. Als we dat allemaal hadden moeten doen aan de hand van een bevinkje zou dat ronduit armetierig zijn geweest.”

Hier brandde hij zijn vingers. Het was een heel verkeerde woordkeus, realiseerde Wiebes zich al voordat hij van Westerwijtwerd terug was in Den Haag. Zijn uitspraak was overal opgepikt, boze reacties buitelden over elkaar heen. Kamerleden vonden zijn uitspraak ‘volstrekt onacceptabel’, verkleinwoorden waren in deze situatie ‘totaal ongepast’.

Zijn woordvoerder vond dat de minister persoonlijk het woord tot de Groningers moest richten. Met de telefoon namen ze een kort filmpje op, op een parkeerplaats langs de snelweg. “Ik maakte net in een interview een hele domme verspreking”, zei Wiebes. “Ik had het over een bevinkje, maar het gaat over een grote beving, met heel veel schade tot gevolg.”

Daar stond de minister, in het hoge gras, tegen een achtergrond van struikgewas. Deemoedig: “Als ik iemand heb beledigd, spijt mij dat.”

