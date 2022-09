Dag 20 van de gasenquête: de ontslagbrief van Hans Alders

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

Hans Alders, de oud-politicus die woensdag wordt verhoord, voelde zich, mild uitgedrukt, in zijn hemd gezet.

Zo ging het: minister Henk Kamp, geconfronteerd met de zwaarste aardbeving uit de gasgeschiedenis, meende dat Groningen behoefte had aan een gebaar. Er was één aanspreekpunt nodig voor gedupeerden, een overheidsdienst geleid door een ambtenaar die hem rechtstreeks mocht bellen. Dat werd Hans Alders, oud-minister en voormalig Commissaris van de Koningin in Groningen. Kamp benoemde hem in 2015 tot ‘nationaal coördinator Groningen’, gaf hem honderd medewerkers, een budget van 83 miljoen euro en de taak ‘het vertrouwen te herstellen’.

In drie jaar tijd beoordeelden Alders’ medewerkers drieduizend woningen. Waren die veilig genoeg om bij een aardbeving levend buiten te komen? Meer dan vijftienhonderd huizen bleken te onveilig. Er restte niets dan sloop, begrepen de bewoners.

Direct stoppen, gelastte Wiebes

Het werd 2018. Er kwam een nieuwe minister, Eric Wiebes. Van hem moest het helemaal anders: volledig stoppen met gaspompen. Welke gevolgen dit zou hebben voor het verstevigen van huizen, liet Wiebes onderzoeken. Dat zou enkele maanden duren. Werkzaamheden die al waren begonnen, gelastte hij, moesten direct stoppen.

Groningen was woest. Mensen woonden in een onveilig verklaard huis, bereidden zich voor op sloop, wachtten in angst op de volgende aardschok. Wat dácht zo’n minister?

De Nationaal coördinator voelde zich diep geschoffeerd. Alders had mensen hun toekomst geschetst, en daarover afspraken gemaakt. Daar zette Wiebes resoluut een streep doorheen. Hoe kon Alders zich ooit nog vertonen? Gedesillusioneerd diende hij zijn ontslag in. Hij sloot zich aan bij de actievoerders van de Groninger Bodem Beweging en maakte demonstratief zijn ontslagbrief openbaar. Hij schreef: ‘Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?’

Lees ook:

Dag 19 van de gasenquête: de grijze zones van Harry van der Meijden

“Ik denk dat het misschien ook wel goed uitkwam om de onzekerheden te misbruiken”, zei de onderzoeker over haar voormalige baas.

Dag 18 van de gasenquête: Anita Wouters als tweede kapitein op het schip

De nieuwe topambtenaar kon maar beter in Den Haag blijven, riepen boze boeren.