Dag 19 van de gasenquête: de grijze zones van Harry van der Meijden

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

Harry van der Meijden, de oud-toezichthouder die dinsdag wordt verhoord, had de schijn tegen. Toen hij in 2014 aantrad bij het Staatstoezicht op de Mijnen had hij een carrière bij Shell achter de rug. Groningers met beschadigde woningen vroegen zich af: hoe streng zou deze man toezien op de gaswinning door zijn voormalige werkgever?

Zelf zei de inspecteur-generaal “zeer geïnspireerd te zijn om bij te dragen aan een optimale, maatschappelijk verantwoorde benutting van Nederlandse bodemschatten”.

Zijn voorganger, Jan de Jong, had de kat de bel aangebonden. Na de zware aardbeving bij Huizinge in 2012 adviseerde hij dat de gaswinning omlaag moest, ‘zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is’. Vervolgens ging De Jong met pensioen, stond minister Kamp juist extra gaswinning toe en werd Shell-man Van der Meijden toezichthouder.

‘Ik denk dat het wel goed uitkwam de onzekerheden te misbruiken’

Hoeveel gas er volgens hem verantwoord kon worden opgepompt? “Ik wil de wereld niet langer de indruk geven dat we kunnen toetsen wat veilig is”, zei Van der Meijden. “Daar is een wetenschappelijke doorbraak voor nodig, die ik voorlopig niet zie.” En: “Ik zou mijn job niet goed doen en mijn organisatie zou haar werk niet goed doen als wij de indruk van schijnveiligheid geven door te zeggen dat we die details kunnen geven”.

In Groningen wisten ze wel wie het meest gebaat was bij deze opstelling – niet de inwoners van het gasgebied.

Dat vond ook Annemarie Muntendam, onderzoeker bij het Staatstoezicht. Over haar voormalige baas zei ze eerder deze enquête: “Ik denk dat het misschien ook wel goed uitkwam om de onzekerheden te misbruiken”. Dan hoefde hij de oliebedrijven niet voor het hoofd te stoten.

Zelf formuleerde Van der Meijden eens: “Je hebt feiten en je hebt grijze zones”.

