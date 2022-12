D66 wil geen inperking migratie: ‘Instroom is niet enorm’

Volgens D66 is ‘de instroom niet enorm’ en hoeft die daarom niet te worden beperkt. Dat zei Kamerlid Anne-Marijke Podt donderdag in een asieldebat. “We hebben in het kabinet afgesproken dat we grip op migratie moeten krijgen. Maar dat is totaal iets anders dan instroombeperkende maatregelen.”

Het echte probleem ligt volgens haar bij opvanglocaties. Asielzoekerscentra zitten al maanden propvol vanwege een tekort aan beschikbare locaties. “Dit probleem is geen asielcrisis, maar een opvangcrisis. Het heeft te maken met de manier waarop we dit organiseren – dáár moeten we wat aan doen.”

Onlangs nam het kabinet daarvoor een eerste stap met de zwaarbevochten ‘spreidingswet’, waardoor veel meer gemeenten voor opvang moeten zorgen. Naar verwachting levert de wet op z’n vroegst medio volgend jaar de eerste extra plekken op.

Splijtzwam in coalitie

Nederland kent momenteel forse migratiecijfers, onder meer vanwege de komst van asielzoekers en het hoge aantal arbeidsmigranten. Het dossier zorgt voor hoofdpijn binnen coalitie en kabinet, waar partijen fundamenteel van mening verschillen over de vraag of en hoe de ‘instroom’ van migranten moet worden ingeperkt.

Regeringspartij VVD, inclusief partijleider (en premier) Mark Rutte, vindt dat vooral de komst van asielzoekers omlaag moet. “We bevinden ons middenin een asielcrisis”, zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans donderdag. “Om dit probleem op te lossen en asielzoekers hier fatsoenlijk op te vangen, is maar één conclusie mogelijk: de instroom moet omlaag en de terugkeer omhoog.”

Het CDA vindt eveneens dat het aantal asielzoekers te snel stijgt. De partij wijst verder op het aantal arbeidsmigranten in Nederland – dat ligt vele malen hoger dan het aantal asielzoekers. Daar ligt ook de focus van kleinste coalitiepartner ChristenUnie: voorman Gert-Jan Segers wil alleen maar praten over minder asiel, als ook arbeidsmigratie wordt ingeperkt.

Maar als het aan D66 ligt, kunnen eventuele plannen voor mínder migranten direct van tafel. Volgens de partij is het terugdringen van arbeidsmigratie onverstandig vanwege het personeelstekort in Nederland. Maatregelen om asielmigratie omlaag te krijgen, zijn volgens Podt eveneens onnodig. “We vinden het belangrijk dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld asiel kunnen aanvragen.”

Nareisregel niet van tafel

Het debat over inperking van migratie is niet alleen politiek, maar ook juridisch. Vorige week oordeelde de rechter dat een tijdelijke stop op gezinshereniging in strijd was met Europese en nationale regels. Omdat de zaak over een ‘specifieke casus’ ging – een Syrische statushouder die haar man en kinderen naar Nederland wilde halen – houdt het kabinet de nareisregel voorlopig in stand.

Kamerleden uitten donderdag felle kritiek op dat besluit. Onder meer Volt, GroenLinks, Denk, SP en Bij1 eisen dat de maatregel direct van tafel gaat. Hoewel coalitiepartijen zich daar niet bij aansluiten, klinken ook bij CU en D66 bedenkingen. “Hoeveel van zulke uitspraken zijn er nog nodig om te kijken naar een andere afweging?”, wil Kamerlid Don Ceder (CU) weten.

Maar daarop wilde staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) geen antwoord geven. “Het zit ’m nooit in de kwantiteit van uitspraken”, aldus de bewindsman. Alleen een ‘hogere rechter’ kan volgens hem een definitieve streep zetten door de maatregel.

