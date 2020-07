Coronavakantie: van drie weken Sri Lanka naar een weekje camping in Heeg

Geplande reizen naar Spanje, Griekenland of Sri Lanka konden niet doorgaan, dus strijken Nederlanders neer op een camping in Heeg.

Met al haar kracht duwt Marleen van Nes (44) haar 50 kilo zware Laser zeilboot het dijkje op van watersportcamping Heeg. Daarachter ligt de Wegsloot, met een strandje. Haar vriend Jeroen de Vries (55) snelt achter haar aan. “Moet ik je helpen?”

Gisteren is het stel uit Den Haag gearriveerd op de Friese camping, die bestaat uit een aantal veldjes, omzoomd door hoge bomen. “Helemaal prima hier. Je zit met je tent vlak bij het water!” Voor hun zeilboten is ruimte zat naast hun tent.

Spanje was de bedoeling deze zomer. Daar wilden ze het EK catamaranzeilen bijwonen. Maar dat is verzet naar volgend jaar vanwege corona. Van Nes: “Vlak boven Barcelona was het. Nu zit Catalonië in lockdown. Achteraf was het dus een goed besluit om niet te gaan, want dan zaten we nu vast.” Vrienden van het stel waren al hier in Heeg. “Nu geven we hun kinderen zeilles.” De Vries: “Ouderwets op vakantie in Nederland, net als vroeger.” Van Nes: “Lekker barbecuen voor de tent. Nee, corona is hier ver weg.”

Fries bier op tafel

Ook Dagmar Nietsch (22) en Martijn van der Wal (23) uit Zeist wilden de grens over. Vorig jaar trokken ze een maand door Thailand, dit jaar kozen ze Griekenland. Maar het werd Friesland, want ze bleven toch liever in eigen land. Buiten naast hun tent zit het koppel aan een klaptafeltje tegenover elkaar. Tussen hen in een flesje Fries bier, zoutjes en een schaaltje olijven.

Martijn van der Wal en Dagmar Nietsch schrapten Griekenland deze vakantie en kozen voor Heeg Beeld Sjaak Verboom

Nietsch herinnerde zich dat ze als negenjarig meisje ooit op deze camping had gestaan. “De site zag er gezellig uit.” Van der Wal: “Ik wilde eerst naar de Veluwe, maar daar was alles erg duur.” Ze hebben al gekanood en lekker gegeten in een visrestaurant. “Gisteren waren we in IJlst dat van die leuke ieniemini-grachtjes heeft. Zo schattig”, zegt Nietsch. Haar vriend: “‘De schippers van de Kameleon’ is daar opgenomen. Een film uit onze jeugd.” Nee, een straf is het absoluut niet, dit verblijf in Friesland. Maar toch wordt het volgend jaar Peru. “We willen veel van de wereld zien.”

Noor de Rijk (16) uit Heemskerk had zich erg verheugd op een vakantie van drie weken in Engeland met haar ouders en broer. Met de auto het land door en overnachten in hotels. Maar toen werd bekend dat je twee weken in quarantaine moest als je het Verenigd Koninkrijk binnen kwam, dus werden de boekingen afgezegd. Haar moeder stond als tiener ooit op deze camping. Wat Noor ervan vindt? “Koud”, lacht ze flauwtjes. “Vooral ’s nachts. Ik slaap in een tent en dat is best fris.” Ze vermaakt zich met stripboeken van Jan, Jans en de kinderen. “Hier gekocht in kringloopwinkels.”

Angela Hulst (45) uit Rotterdam zou drie weken met haar drie puberzoons naar Sri Lanka gaan. Het wordt een weekje Heeg. “Ik zocht een plek waar de jongens wat konden doen.” Kitesurfen in Zeeland was ook nog een optie. “Maar daar zag ik geen leuke camping en deze is dat wel. De jongens kunnen hier zeilen. En misschien gaan we nog een dagje wadlopen. Mensen doen er wat lacherig over, maar veel van onze vrienden houden vakantie in het noorden. Die komen nog gezellig langs, dus het wordt nog een heel sociaal gebeuren.”

