Coronabesmettingen onder kinderen nemen toe, ‘stijging groter dan verwacht’

De school en kinderopvang zijn de werkplek deze week voorbijgestreefd als de plek waar de meeste coronabesmettingen hun oorsprong vinden. Een op de acht besmettingen vindt plaats op school, meldde het RIVM dinsdag in de wekelijkse update.

Hoewel het totale aantal besmettingen afgelopen week landelijk vrijwel gelijk bleef, sprong het onder jongeren omhoog: onder 5- tot 9-jarigen testten 1708 kinderen positief, 56 procent meer dan een week eerder. In de groep 10- tot 14-jarigen waren dat er 2075, een groei van 42 procent. Onder de allerjongsten, van 0 tot en met 4 jaar, nam het aantal geconstateerde coronagevallen met 19 procent toe tot 571. Van de 12- tot 18-jarigen is momenteel 39 procent volledig gevaccineerd.

Alle scholen in Nederland zijn weer open, en dat dit tot een toename in de besmettingen zou leiden, werd verwacht. Het ministerie van onderwijs reageert dan ook niet verwonderd. “Het is heel vervelend voor de betrokkenen, maar dit was te verwachten”, aldus een woordvoerder. Toch is de stijging groter dan in ieder geval de koepel van basisscholen PO-Raad verwacht had. “Honderden klassen die al naar huis gestuurd werden, dat komt toch wel als een verrassing.”

Onrust

De zorgen bij ministerie, scholenkoepel, maar ook de vakbonden, ouders en artsen lijken desondanks mee te vallen. Vooral de onrust die de wisselende nieuwsberichten telkens teweeg brengen, vinden de scholen en leraren vervelend. “We hadden juist weer goed willen opstarten en werk willen maken van de achterstanden”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad.

Bij belangenvereniging Ouders & Onderwijs komen telefoontjes binnen met wisselende geluiden. “De ene ouder maakt zich zorgen om de eigen gezondheid of die van een kind, de ander baalt vooral van de quarantaines”, zegt voorzitter Lobke Vlaming. “Een algemeen beeld is er echter niet.”

Kinderarts Karóly Illy, lid van het Outbreak Management Team (OMT), zei maandag in Trouw dat hij vindt dat de quarantaines van hele klassen op basisscholen al gauw niet meer nodig zijn. Het OMT is het erover eens dat het kabinet rond 20 september verantwoord kan afkondigen dat leerlingen voortaan alleen nog thuis moeten blijven als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet kind.

Ook kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning schaarde zich in NRC Handelsblad achter dit pleidooi. Wat haar betreft wordt corona bij kinderen op dezelfde manier behandeld als bijvoorbeeld de griep. ‘Dat betekent dat je niet langer maatregelen inzet om besmettingen bij kinderen te voorkomen (...). Als het om gezonde jonge kinderen gaat, zeg ik: laat ze natuurlijke immuniteit opbouwen. Dit kan, uitzonderingen daargelaten, zonder kleerscheuren.’

Bruijning verwacht niet dat de oplossing in vaccinaties ligt. Aals eind dit jaar het eerste kindervaccin goedgekeurd zou kunnen worden, vermoedt zij dat de Gezondheidsraad zal oordelen dat alleen kwetsbare kinderen ervoor in aanmerking komen.

Betere ventilatie

Een acute oplossing was volgens lerarenvakbond Aob betere ventilatie op scholen. De bond betreurt dat daar afgelopen jaar niet genoeg winst mee behaald is. De ventilatie is, hoewel het kabinet er 360 miljoen euro voor uittrok, niet altijd verbeterd op scholen met de slechtste luchtverversing. Gemeenten en schoolbesturen hebben dit geld vooral ingezet bij scholen waar ze meteen het hele binnenklimaat konden aanpakken. Verouderde gebouwen waar (nog) geen integrale verbouwingsplannen voor klaarlagen, vielen vaak buiten de boot.

Ook wijst de bond de klassengrootte aan als boosdoener bij besmettingen. Deze is op sommige scholen door het lerarentekort toegenomen.

Lees ook:

Brits onderzoek: een op de zeven kinderen met covid heeft langdurig klachten

Een op de zeven kinderen heeft maanden na besmetting nog klachten die veroorzaakt worden door corona, zeggen Britse onderzoekers.

OMT: Stuur bij coronabesmetting niet meer hele klassen weg

Het OMT adviseert het ministerie van volksgezondheid om per 20 september de corona-maatregelen voor het primair onderwijs te versoepelen. Dat zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy.