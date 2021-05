Conflict tussen Israël en Gaza escaleert verder en breidt uit naar meerdere fronten

Aanleiding voor het oplaaiende geweld is de steeds grotere greep van Israël op het Palestijnse Oost-Jeruzalem. Beide partijen gooien verbaal steeds meer olie op het vuur, waardoor een poging van Egyptische bemiddelaars om tot een wapenstilstand te komen, zonder succes blijft. Het conflict lijkt een herhaling te worden van de oorlog in 2014.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet in een videoboodschap weten dat ‘Hamas een hoge prijs zal betalen’ voor de ruim 1800 raketten die het de afgelopen dagen op Israël afvuurde. De militaire woordvoerder van Hamas, Abu Obeida, zei in een verklaring dat zijn groep niet bang was voor een grondinvasie van Israëlische troepen. “Het is een kans om meer Israëlische soldaten te doden en gevangen te nemen.”

Israël voerde tot nu toe zo’n 600 luchtaanvallen uit op Gaza Stad met de bedoeling het ondergrondse tunnelnetwerk, dat door de radicaal islamitische Hamas wordt gebruikt om mensen en goederen te verplaatsen, onbruikbaar te maken. Onduidelijk is of dit is gelukt. Bij luchtaanvallen de laatste dagen zijn zeker 122 mensen om het leven gekomen, van wie de meeste burgerslachtoffers zijn. Ook tanks aan de grens met Gaza nemen de stad onder vuur met artilleriegranaten.

Gevechten in diverse steden

Hamas, dat aan de macht is in Gaza, vuurt al dagen raketten af op Israëlische steden, waarbij al acht burgers om het leven zijn gekomen. De afstand die deze raketten afleggen is veel groter dan bij het vorige conflict tussen Hamas en Israël in 2014.

In Israël zelf wordt in diverse steden gevochten tussen Joodse en Arabische Israëliërs. Het hoofd van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet liet gisteren weten etnisch geweld van beide zijden niet te tolereren. Bij rellen zijn inmiddels zo’n 750 arrestaties verricht.

Aan de grens met Libanon in het noorden neemt de spanning eveneens toe. Het Israëlisch leger heeft waarschuwingsschoten afgevuurd op Libanese demonstranten die de grens overstaken, hierbij viel een dode. Ook zijn er drie raketten vanuit Libanon op Israël afgeschoten, die weinig schade aanrichtten.

Oostelijk op de Westelijke Jordaanoever vinden massale protesten met geweld plaats. Hierbij zijn zes Palestijnen gedood toen ze vrijdagmiddag onder vuur werden genomen bij het gooien van stenen naar Israëlische soldaten.

Het leger staat met tanks klaar

Ook op sociale media wordt het conflict aangewakkerd en uitgevochten. Benny Gantz, minister van defensie van Israël, overlegde donderdag met de bazen van grote sociale medianetwerken waaronder TikTok en Facebook. Hij eiste dat berichten die geweld tegen Israël aanmoedigen onmiddellijk worden verwijderd.

Vooralsnog lijkt het conflict niet te de-escaleren. Israël grijpt nu de kans om de militaire slagkracht van Hamas te decimeren. Het leger staat met tanks klaar om Gaza in te trekken.

Voor Hamas lijkt er niet zoveel te winnen behalve internationale aandacht voor de positie van de Palestijnen in Oost-Jeruzalem. De komende tijd dreigen daar weer Arabisch-Israëlische families uit hun huizen te worden gezet ten behoeve van Joodse kolonisten. Ook de inval in de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg door Israëlische veiligheidstroepen is een gevoelige kwestie voor de Palestijnen. Vooralsnog levert het conflict veel Palestijnse doden op en lijkt er voor Hamas weinig winst te behalen.

