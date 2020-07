Componist van Eftelingmuziek, Maarten Hartveldt, moet van het hof alsnog betaald krijgen

Wie tussen 2005 en 2016 het terrein van de Efteling betrad, werd niet alleen begroet door tovernar Pardoes, maar ook door de muziek van Maarten Hartveldt. Nog altijd zijn zijn composities te horen in de attractie ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. Maar hoewel miljoenen bezoekers ieder jaar van zijn werk konden genieten, kreeg de componist er tot op heden nauwelijks voor betaald.

Daar lijkt nu verandering in te komen. Dinsdag oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat Hartveldt alsnog vergoed moet worden voor al het gebruik van zijn muziek vanaf 2011 (de periode daarvoor was verjaard). Daarnaast moet hij naar behoren worden vergoed voor het gebruik van zijn muziek in attractiepark Toverland. De vergoedingen moeten worden uitgekeerd door Buma/Stemra, de auteursrechtenorganisatie die in Nederland geld int bij muziekgebruikers en uitkeert aan liedschrijvers.

De uitspraak is een verrassende wending in een jarenlange zaak die Hartveldt tegen Buma/Stemra heeft gevoerd. In 2018 oordeelde de rechter nog dat Buma/Stemra juist had gehandeld. De organisatie had niet gecontroleerd wiens muziek de Efteling draaide en had het geld verdeeld aan de hand van haar ‘referentierepertoire’. Dat wil zeggen dat het geld niet ging naar Hartveldt of andere makers van pretparkmuziek, maar naar liedschrijvers die veel werden gedraaid op radio en televisie – media waar Hartveldt niet op te horen was.

Volgens de rechter klopte dit met Buma/Stemra’s eigen regels en kon niet worden verwacht dat van ieder liedje de maker apart werd achterhaald.

Eftelingmuziek is geen achtergrondmuziek

Maar volgens het hof had Buma/Stemra wel degelijk meer moeite moeten doen om te zorgen dat het geld goed terechtkwam. Daarnaast moet opnieuw worden gekeken hoeveel de muziek waard is. Zo valt het volgens het hof niet zomaar onder achtergrondmuziek, waarvoor lage tarieven gelden, en staat ter discussie op wat voor oppervlakte de composities te horen waren.

Hartveldt is opgelucht door het vonnis. “Ik vind het heel erg goed dat de rechter stelt dat het geen achtergrondmuziek is en dat het een belangrijke functie heeft voor het pretpark. Buma/Stemra had zijn huiswerk moeten doen en moet gewoon vergoeden. Ik vind deze zaak vooral belangrijk omdat ik vergelijkbare verhalen binnen krijg van componisten die zwaar benadeeld worden. Wie weet hoeveel miljoenen aan auteursrechten jaarlijks aan de strijkstok blijven hangen? Ik heb nog steeds geen inzage in wat de Efteling of Toverland nou daadwerkelijk betalen aan Buma/Stemra.”

Buma/Stemra zegt zich grotendeels in het vonnis te kunnen vinden. “Wij hadden het geld niet op de algemene, maar op een speciale manier aan Hartveldt moeten uitkeren. Dat nemen we ter harte en dat zullen we doen.” De woordvoerder zegt dat de organisatie wegens een groot aantal leden, liedjes, streams en downloads een hoge mate van standaardisatie hanteert. “Wel is het hof het ermee eens dat we bij de pretparken hebben aangeslagen voor achtergrondmuziek.”

Daar plaatst auteursrechtadvocaat Hans Bousie een kanttekening bij. Ja, Buma/Stemra mag de classificatie achtergrondmuziek gebruiken toen ze de parken een rekening stuurde. “Maar dat betekent niet dat ze ook volgens die definitie mogen uitkeren. Het hof oordeelt juist dat deze muziek meer waarde heeft dan iets wat je in een lift hoort. Het is speciaal voor de pretparken geschreven. Ik vrees dat Buma er niet komt door te zeggen dat het toch achtergrondmuziek is.”

