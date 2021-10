Clowns gezocht, ze zijn op in Ierland

Hooggeëerd publiek, het wereldberoemde Ierse Tom Duffy’s Circus zoekt met spoed clowns. Ervaring niet vereist. Grappig zijn wel. Solliciteer: info@duffyscircus.com.

Deze oproep deed een van de eigenaren van het 300 jaar oude circus een paar dagen geleden bij Good Morning Ulster, het radioprogramma van de lokale BBC. Vanaf vrijdag 22 oktober gaat Duffy’s na meer dan 500 dagen weer toeren, maar de clowns zijn op. Na de covidcrisis heeft Ierland nu een clowncrisis, en een circus zonder clowns is geen circus. Met zijn oproep probeert Tom Duffy het probleem snel op te lossen.

Nieuwe carrière

Hij waarschuwt wel: kom niet met oude, belegen grappen, wees creatief en origineel. Ervaring als clown is geen vereiste, volgens hem. En de sollicitant hoeft niet uit Ierland te komen. Als je een verandering van carrière wilt, dan is volgens Duffy hier dé kans. Bovendien biedt Duffy’s een prettige werkomgeving, is de accommodatie in de woonwagens prima en je reist door heel Ierland.

Tegelijkertijd wijst hij erop dat als je in de circusring staat zo’n 800 paar ogen op je gericht zijn, en dat je maar een paar minuten hebt om het publiek aan het lachen te maken en aan je te binden.

Ierland heeft geen clowns meer, omdat tijdens de lockdown de meeste buitenlandse circusartiesten naar hun moederland zijn vertrokken. De laatste maanden zijn veel grote circussen in Europa weer uit de startblokken gekomen, zodat Duffy’s nu achter het net vist. De goede clowns zijn al aan het werk.

Voor wie niet zo grappig is: Duffy’s zoekt nog meer personeel, voornamelijk administratief en technisch.

