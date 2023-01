Chinees staatsbedrijf bouwt Nederlandse pantserwagens

Pantserwagens van het Nederlandse leger worden deels gebouwd en ingericht door een bedrijf dat volledig in handen is van de Chinese staat. De wagens worden gebouwd en ingericht door het Friese bedrijf Visser B.V., in 2013 overgenomen door de Chinese staatsonderneming CIMC. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met Follow the Money.

Bouwtekeningen van defensie

Visser B.V. bouwt onder meer de interieurs van pantservoertuigen als de Bushmaster en Boxer, en krijgt daarbij bouwtekeningen van defensie. Sommige wagens dienen als rijdende commandoposten en hebben gevoelige sensoren en zendapparatuur aan boord. Dat maakt ze volgens experts extra gevoelig voor spionage.

Sinds de overname staat bij Visser BV een Chinese bestuurder aan het roer. Toch heeft er sinds 2013 geen risico-analyse plaatsgevonden om te voorkomen dat belangrijke militaire kennis uit het bedrijf wordt overgeheveld naar China, erkent Defensie. Dat is naïef, menen militair experts, omdat China al jaren spioneert in Nederland. Zo zijn vooral hoogwaardige technologische bedrijven geregeld doelwit van cyberaanvallen.

‘Nog nooit technische informatie gevraagd’

“Het laatste wat je wilt is dat anderen kunnen meekijken”, zegt voormalig Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif tegen RTL en Follow the Money. China heeft ambities om op termijn de grootste militaire macht ter wereld te worden. “Dat moet je niet willen. Iemand had wakker moeten worden.”

Directeur Taeke de Jong van Visser BV zegt tegen RTL dat de Chinese eigenaren hem ‘nog nooit om technische informatie hebben gevraagd’. “We hebben alleen een financiële relatie met CIMC, ze hebben geen toegang tot ons intellectueel eigendom en beschikken niet over ontwerpkennis over hoe producten in elkaar zitten.”

Lees ook:

Nieuwe wet tegen Chinese bedrijfsspionage volgt Europese trend

Nederland is een van de laatste Europese landen die maatregelen nemen om gevoelige bedrijfstechnologie uit handen van autoritaire regimes te houden. De Nederlandse techsector vreest dat meer bescherming tot minder investeringen leidt.