China zet machtsvertoon voor de poort van Taiwan voort

China houdt vrijdag opnieuw uitgebreide militaire oefeningen rond Taiwan. Sommige vrachtschepen hebben daarom besloten de drukke Straat van Taiwan te mijden.

Zowel Chinese militaire schepen als vliegtuigen trokken vrijdagochtend voorbij het midden van de Straat van Taiwan, de drukbevaren zeestraat die het eiland van het Chinese vasteland scheidt. Officieus hanteren de twee China’s deze lijn in normale omstandigheden als onderlinge grens, al erkent China de onafhankelijkheid van Taiwan niet. De Taiwanese premier Taiwan Premier Su Tseng-chang sprak in een reactie van “een boosaardige buur die op onze stoep haar macht wil tonen”.

China begon de militaire oefening donderdag nadat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerkaanse Huis van Afgevaardigden, Taiwan bezocht. de eilandstaat bezocht. Er werden al raketten over het eiland heen afgeschoten, die vervolgens in de buurt van Japan in het water landden. Oefeningen op zee rondom Taiwan moeten duidelijk maken dat China in staat is een blokkade om het eiland te leggen. Nu al besloten sommige rederijen uit voorzorg de Straat van Taiwan te mijden en om het eiland heen te varen. Ook de luchtvaart wordt gehinderd. Een aantal vluchten naar Taiwan is geschrapt.

Taiwans bondgenoten veroordelen de Chinese oorlogstest. De Japanse premier Fumio Kishida sprak van “een ernstig probleem voor onze nationale veiligheid”. Pelosi, nu op bezoek in Japan, liet weten dat de VS niet zullen toestaan dat China Taiwan isoleert. “China kan proberen om Taiwanese politici te beletten andere plekken te bezoeken, maar wij zullen altijd naar Taiwan blijven reizen”, aldus Pelosi. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken zou op een bijeenkomst van internationale diplomaten een flagrante provocatie hebben genoemd, zegt een aanwezige. Blinken heeft die termen nog niet publiek gebruikt.

Lees ook:

Het bezoek van Pelosi aan Taiwan was riskant, maar nodig

Met haar bezoek aan Taiwan heeft Huis van Afgevaardigden-voorzitter Nancy Pelosi de spanning niet verminderd. Maar haar bezoek heeft wel het bestaansrecht van democratische staten onderstreept, in een wereld waar die onder druk staan, schrijft Trouw in het commentaar.

Peking wil de macht over Taiwan, maar heeft daar geen haast mee

Nancy Pelosi heeft Taiwan weer verlaten en de oorlog is niet uitgebroken. Dat is vooralsnog het goede nieuws, voor de Chinezen, de Amerikanen en vooral voor de Taiwanezen zelf. Zij gaan terug naar de gebruikelijke situatie in hun land: een permanente dreiging dat China het ooit weer onder centraal gezag zal brengen, hoe dan ook.