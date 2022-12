Champagne, cava, pet nat of lambrusco: welke bubbels kies je en waar zijn ze te krijgen?

Met bubbels worden de donkerste dagen een stuk gezelliger. Naar de duurste fles grijpen hoeft niet. En wie boven op de wijntrends wil zitten kiest voor ongegeneerd troebel, natuurlijk bruisend.

Sommige mensen wachten op een speciaal ­moment om bubbels te drinken. Anderen draaien het om: maak een fles mousserende wijn open en het aardse bestaan wordt met de ‘plop’ onmiddellijk een beetje lichter. De laatste dagen van het jaar zijn altijd een mooi moment om iets speciaals te schenken.

Champagne? Een goede keuze voor wie van verfijnde mousserende wijn houdt die over het algemeen naar fris en strak neigt. Niet-kenners willen nog weleens het woord ‘zuur’ laten vallen. En, eerlijk is eerlijk, het is voor wie een dikkere portemonnee heeft. De grond in Frankrijks noordelijkste wijnstreek is zeer kostbaar en de status van de regio dankzij historische connecties met monarchen en tsaren groots. De blingbling-factor verklaart deels het verschil in prijs tussen champagne en wijnen die op een vergelijkbare manier zijn gemaakt.

Vergiste druiven

Het productieproces, dat is waar het allemaal om draait bij belletjeswijn. Wijn maak je van vergiste druiven. Simpel gezegd: de suikers van de druiven worden omgezet in alcohol. Tijdens de vergisting komt koolzuurgas vrij. Maar tegen de tijd dat zoet druivensap is veranderd in een droge, alcoholische drank, is het magische geborrel ook voorbij.

Die bubbels krijg je er weer in met een tweede vergisting. De klassieke manier is de méthode traditionnelle. De wijn wordt in flessen gegoten, met toevoeging van een beetje suiker en gist, en afgesloten. De gistcellen gaan weer aan het werk en produceren opnieuw koolzuurgas, dat dit keer in de fles blijft opgesloten. Die gistcellen, die na een tijdje afsterven, geven meteen een beetje smaak (denk aan toast, brioche) en een zachter mondgevoel. Daarom moeten de flessen, met gist en al, voor langere tijd blijven liggen – champagne bijvoorbeeld moet minimaal vijftien maanden.

Na die rijpingsperiode worden de flessen op hun kop gezet om de gistdeeltjes in de hals van de fles te verzamelen, en ze er met een snelle handeling (dégorgement) uit te laten schieten. Voilà, een heldere wijn mét bubbels. Bijna altijd wordt, voordat de fles definitief dichtgaat, een beetje suiker toegevoegd voor de smaakstijl: daar duiden termen als ‘brut’ of ‘extra brut’ op.

Een bewerkelijk product, alles bij elkaar. Kelders vol liggende flessen van stevig glas die gedraaid, geopend en weer afgesloten moeten worden: voor een wijnmaker geen kleine investering.

Iedere andere Franse wijn die elders in het land op deze klassieke wijze wordt geproduceerd, krijgt de naam crémant – champagne is een goed beschermde naam. In andere delen van de wereld worden Spaanse cava, Duitse Winzersekt, Italiaanse francia­corta, Zuid-Afrikaanse Methode Cap Classique (MCC) op dezelfde manier gemaakt. In Nederland hebben sommige wijnmakers zich erin gespecialiseerd.

Betaalbaardere varianten

Het kan makkelijker, sneller, goedkoper door de tweede vergisting in een goed afgesloten tank te laten gebeuren. Dat scheelt een hoop gehannes met flessen. Prosecco wordt zo gemaakt, en is niet voor niets doorgaans een stuk betaalbaarder.

Er is nog een andere manier om belletjes in de wijn te krijgen. Het zal in vroegere tijden, voordat men wist hoe vergisting in z’n werk gaat, vaak per ongeluk zijn gebeurd: de wijn werd al gebotteld voordat alle gisten waren uitgewerkt. Belletjes ontstonden spontaan. In de fles. Niks ingewikkelds. Juist een heel simpel, rudimentair proces.

Lange tijd was de méthode ancestrale iets voor traditionele uithoeken in Zuid-Frankrijk, denk aan de lichtzoete Clairette de Die. Maar zoals dat vaak gaat met oude gewoonten: wacht lang genoeg en ze worden herontdekt en herwaardeerd.

Natuurlijk bruisend

In de wereld van vin naturel heeft deze eenvoudige, ‘boerse’ aanpak een heel eigen plek gekregen. Bij vin naturel gaat het om wijnen van makers die hun handafdruk zo klein mogelijk houden. Dat betekent: biologisch of biodynamisch werken in de wijngaard, in de kelder geen sulfiet toevoegen, de wijn niet klaren of filteren. Het levert wijnen op met eigen smaken: soms veel fruitiger, soms veel boertiger of hartiger dan conventionele wijnen.

In het kielzog van die trend, groots onder hippe sommeliers en millennials, maakt pétillant naturel furore. ‘Natuurlijk bruisend’, kek samengevat als ‘pet nat’ is de naam voor mousserende wijnen die slechts één vergisting hebben gekregen. Vaak begint die in tank, en gaat door in de fles. Soms worden de gistresten eruit gehaald en heb je een heldere wijn. Maar voor veel mensen is de lol van pet nat juist dat het ongegeneerd troebele, funky wijn is met onvoorspelbare, wat stroeve tonen. Marmelade, gist, appelmoes, aardse smaken, specerijen: pet nat kan je zomaar doen denken aan bier of cider.

En de bubbels? Maak er een sport van die even goed te voelen. Ze geven een eerste schrikeffect, en verlevendigen vervolgens de smaak: zuren lijken pittiger, zoete smaken krijgen spannend tegenwicht. Goede bubbels dansen op je tong.

Voor delicate pareltjes die lang standhouden moet je méthode traditionnelle-wijnen hebben. In tankvergiste wijnen vind je onstuimige, mondvullende belletjes die snel verdwijnen. En pet nat krijgt tijdens die ene vergisting meestal lieflijk prikkende, ongecompliceerde bubbeltjes. In welke wijn ze ook zitten, bubbels zijn altijd opwekkend en aanstekelijk levenslustig. Dat maakt ze zo feestelijk. Geniet van de plop.

Bubbels dus, maar waar heb je zin in?

Lekker zoet Uit Piemonte, in Noord- Italië, komen zoete wijnen met een fijn belletje. Asti Spumante en Moscato d’Asti worden ­gemaakt van heerlijk geurende muskaatdruiven. De vergisting wordt halverwege gestopt: de wijn heeft dan rest­suikers, lichte belletjes en (niet zoveel) alcohol. Vrolijke partners van een fruitig dessert of kwarktaart.

Baldi di Burio Moscato d’Asti Bombo 2020, Prijsklasse: € 10 - € 15

Fris, droog, wat strak Crémants uit de Loire (Saumur) en Jura zijn doorgaans knisperend lichtvoetig, een tikje strak, verfijnd en levendig. Denk aan vrolijk fris wit fruit als appel en peer. Franciacorta en Winzersekt zijn vergelijkbaar. De zuren in cava uit warm Spanje zijn vrij laag, maar de wijn kan wel lekker droog zijn. In Nederland blijven kan ook: het Zuid-Limburgse Domein Holset maakt louter bubbelwijnen en die worden met het jaar beter. Heerlijk bij lichte ­gerechtjes of oesters.

Holset Prins 2016 Prijsklasse € 35-€ 40

Meer fruit In Crémant d’Alsace uit de zonnige Elzas staat fruit voorop. De smaak doet eerder denken aan rondere, rijpere, gele vruchten als nectarine of meloen. Zuid-Afrikaanse bubbels, MCC, kun je ook dikwijls als fruitig omschrijven. Fijn als aperitief of bij een kaasplankje.

Krone MCC Brut Vintage Prijsklasse: € 10

Onverwacht lekker Wie twintig jaar geleden regelmatig in een pizzeria zat, krijgt misschien rillingen bij het woord lambrusco, destijds ­zoete, weeë, rode bubbelwijn. Maar een nieuwe generatie wijnmakers in Italiaans Emilia Romagna pakt het anders aan en maakt nu blij stemmende, energieke lambrusco’s. Zit er een zoetje in, dan zal het ­tegenwicht krijgen van levendig zuur. Kersen, rode besjes: met goede lambrusco zet je geheid een verrassing op tafel. Lekker bij wat vettigheid als boerenkaas of charcuterie. De betere importeurs van Italiaanse wijn, zoals enoteca-sprezzatura.nl hebben lambrusco.

Solco semisecco, Lambrusco dell’Emilia frizzantePrijsklasse: € 10 - €15

…of trendy ‘Pet nat’ vind je bij de wijnwinkels met een avontuurlijke selectie waarin natuurwijnen ­

belangrijk zijn. Veel goede pet nats komen uit de Franse Loirevallei, het Noord-Italiaanse Friuli of Slovenië. Heb je geen ervaring met deze wijnen, verwacht dan even van je stuk te worden gebracht. Ze kunnen hartig, aards, kruidig zijn met een plezierige stroefheid: er valt iets te ‘kauwen’. Geen gladde fruitbommetjes, maar gastronomische wijnen die volledig op hun plek vallen bij gerechten met aardse smaken of bitters. Gewoon proberen. Vleck.nl importeert al decennia louter natuurwijnen, daxivin.nl heeft ook een spannende ­selectie.

Mea Pet Nat Sipon, Prijsklasse: € 15 - € 20

