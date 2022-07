‘Centraal Orgaan opvang asielzoekers staat op instorten’

Ook op andere COA-locaties vallen meer dan gemiddeld veel mensen uit. Verspreid over heel Nederland is het verzuim nu 9 procent - bijna twee keer zo hoog als het landelijk verzuimgemiddelde. COA probeert ondertussen personeel te vinden: voor eind dit jaar moeten duizend openstaande vacatures worden ingevuld, bovenop de ruim vierduizend mensen die voor COA werken.

Al bijna een jaar geleden sloeg COA alarm bij de staatssecretaris. In oktober schreef de COA-top in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) dat de opvang “voor zowel bewoners als voor medewerkers onder de menselijke maat dreigde te raken”, aldus een woordvoerder.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit zo vol dat asielzoekers gedwongen worden om buiten te slapen. Daarom heeft de Groningse burgemeester Koen Schuiling (VVD) bij staatssecretaris Van der Burg aangedrongen op maatregelen. Schuiling wil dat er zo snel mogelijk een tweede aanmeldcentrum komt. Bij voorkeur op een “grootschalige locatie” waar nieuwkomers en de honderden mensen die nog wachten op registratie sneller kunnen worden geholpen. Ede, Budel en mogelijk ook Zeist zijn volgens hem eventuele locaties.

De staatssecretaris schreef donderdag aan de Tweede Kamer dat het kabinet drie (cruise)schepen heeft ingehuurd voor de opvang van asielzoekers. Drie cruiseschepen hebben al opdracht gekregen om koers te zetten naar Nederland en komen naar verwachting “in de loop” van augustus aan in ons land. De schepen zouden moeten zorgen voor drieduizend extra opvangplekken.

Aantal asielaanvragen in een jaar verdubbeld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vrijdag dat in april, mei en juni van dit jaar iets meer dan 7000 mensen in Nederland asiel hebben aangevraagd. Dat is meer dan twee keer zo veel als in dezelfde maanden vorig jaar, aldus het CBS.

De overheid kreeg in het tweede kwartaal van dit jaar 7050 eerste asielaanvragen. Voor die drie maanden is dat het hoogste aantal sinds 2014.

