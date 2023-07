CDA heeft geen succes met ‘verzoeningsbrief’ naar Omtzigt

Huibers heeft Omtzigt afgelopen woensdag in een brief gevraagd om in gesprek te gaan over een nieuwe samenwerking, bevestigen ingewijden aan de krant. In de top van het CDA wordt gesproken van ‘de verzoeningsbrief’.

In de brief biedt Huibers ook excuses voor hoe het CDA in het verleden is omgegaan met Omtzigt. Die excuses wil de partijvoorzitter ook nog eens persoonlijk maken in een gesprek, schrijft Huibers. In de brief wordt Omtzigt geroemd als een van de eersten die doorhadden wat er ‘fout zat’ in politiek Den Haag.

Het CDA zet in de brief vooral uiteen dat Omtzigt welkom is om terug te komen als Kamerlid voor die partij. Daarnaast worden ook andere vormen van samenwerking genoemd. Mocht Omtzigt toch besluiten een eigen partij te beginnen, dan zou hij als eenmansfractie bijvoorbeeld gebruik mogen maken van CDA-medewerkers.

Omtzigt maakt een dezer dagen bekend hoe zijn politieke toekomst eruit ziet. Hij kan met een nieuwe partij de verkiezingen in gaan, zich bij een andere partij aansluiten of uit de landelijke politiek vertrekken.

