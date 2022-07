CDA’ers wanhopig over stikstofbeleid, partijtop zegt sorry

“De noodkreet komt gewoon niet binnen bij jullie”, concludeert Tanja van der Ven, boerin en CDA-statenlid uit Brabant hard. “Wat moeten we doen om duidelijk te maken dat deze voorstellen niet uitvoerbaar zijn en niet rechtvaardig. Het klopt gewoon niet. Doe dit niet. Niemand begrijpt dat het CDA hieraan meewerkt.”

De tientallen CDA’ers die op de vroege zaterdagmorgen in een zaaltje in Nijkerk bijeen zitten, zijn boos, wanhopig en gefrustreerd. De een na de ander, stelt zijn of haar lidmaatschap ter discussie als het CDA blijft vasthouden aan de ingezette stikstofkoers. CDA-bestuurders zeggen helemaal niets met dit beleid te kunnen, want alle inzet op gezamenlijk natuurherstel en stikstofreductie in de provincies is om zeep is geholpen. De Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum zegt dat alle partijen het overleg hebben gestaakt. “Het is knap om zowel de boeren, de bestuurders en de industrie zo boos te maken”, zegt een ander. De wanhoop, frustratie en boosheid wisselen elkaar deze ochtend af. De CDA-top belooft na de zomer met een eigen alternatief plan te komen, maar dat is niet wat de CDA’ers willen horen.

Zoals de jonge boerin, Iris Brouwers. Ze vertelt net vorige maand ontslag te hebben genomen om het Drentse boeren-familiebedrijf over te nemen. Ze zat vol plannen om een bijdrage te leveren aan duurzame landbouw en natuurherstel. Maar afgelopen week kreeg ze een telefoontje van de Rabobank. “Iris, met dit kaartje doen we het niet meer. Je weet waar jouw boerderij staat. We gaan jou niets meer lenen.”

Woedend

De emotie giert door de zaal. Iris kijkt partijleider Wopke Hoekstra recht aan als ze zegt: “Doe dit het CDA niet aan, jullie maken de partij van onderop kapot”. Hoekstra reageert even later. Hij zegt “geëmotioneerd geluisterd” te hebben naar Iris. Ook hij vindt het ‘waardeloos’ hoe de stikstofkaart is gepresenteerd en erkent dat het ‘evident’ niet goed is gegaan. Hoekstra bestempelt het stikstofdossier inmiddels als chefsache, wat betekent dat hij zich er persoonlijk tegenaan gaat bemoeien. “Het gaat over een gezonde toekomst en perspectief voor onze boeren. Het is waanzinnig wat er nu gebeurt. We gaan er hard mee aan de gang.”

Maar Boer Kees de Jong uit Alblasserdam vindt het nog niet stevig genoeg. Volgens hem wordt de partij hierdoor verscheurd. “Waar was je de afgelopen tijd Wopke? Ik werd woedend toen je bij OP1 zei zeker niet terug te gaan naar Brussel om de regels aan te passen. Als er hier vandaag niet wordt besloten dat - wat het CDA betreft - deze normen voor 2030 niet doorgaan, dan zeg ik vanavond mijn lidmaatschap op.” Anderen zeggen na afloop enorm te twijfelen of ze nog wel bij het CDA willen horen.

Kamerlid Derk Boswijk was er ook weer. Hij was enkele dagen thuis gebleven, nadat boze boeren zijn vrouw en kinderen hadden opgezocht. Boswijk biedt direct zijn excuses aan. “Het is waardeloos. Het spijt me dat er zoveel onzekerheid over de boeren is uitgestort. Dat hadden we kunnen voorkomen. Dan waren we niet in de waanzin van nu beland.”

Fouten

Boswijk is bij minister Van der Wal langs geweest, vlak voordat de contouren van de nieuwe stikstofkaart van Nederland bekend werd gemaakt. “Ik heb toen gezegd, dit zou ik niet doen. Je komt met een richtingen kaart, waar geheid fouten in zitten. En dan wordt alles in twijfel getrokken. Ik baal ervan toen niet op mijn strepen te hebben gestaan.”

Er zijn zoveel gemiste kansen geweest, volgens het Kamerlid. Zo had het kabinet ook meteen de eisen voor stikstofreductie voor de industrie en transportsector bekend moeten maken. En aangeven welke perspectief de boeren concreet hebben. Wat kan er met innovatie nog bereikt worden, helpt de overheid boerenbedrijven ook te verplaatsen, en hoe zit de stopregeling voor boeren eruit? Want bijna de helft van de boeren heeft helemaal geen opvolging, en zal binnen tien jaar vanzelf stoppen, weet hij. Maar dit is allemaal nog steeds onduidelijk. “Het is allemaal een gemiste kans. Het toont een gebrek aan empathie van de ministers”, zegt Boswijk.

