CBS telt een recordaantal nieuwe vacatures

De arbeidsmarkt in Nederland is krap en dat komt mede door het grote aantal nieuwe vacatures. Vorig jaar waren dat er 1,6 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is het hoogste aantal sinds het CBS dit in 1997 is gaan bijhouden.

Vooral in bedrijfseconomische en administratieve beroepen was meer vraag naar nieuwe medewerkers, meldt het CBS maandag op basis van nieuwe cijfers. Het gaat bijvoorbeeld om transportplanners, logistiek medewerkers en administratief personeel.

Dat aantal van 1,6 miljoen is 143.000 meer dan 2021. Niet alle vacatures worden overigens vervuld, sommige worden ook weer ingetrokken. Eind vorig jaar stonden nog 437.000 vacatures open. Een jaar eerder waren dat er 392.000.

In alle beroepsgroepen groeide de vraag naar werknemers. Naast de bedrijfseconomische en administratieve beroepen was dat vooral ook het geval in de handel. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kassa- en verkoopmedewerkers. Deze stijgende trend begon al in 2021 - toen ontstonden er in de handel bijna net zoveel nieuwe vacatures als voor de coronacrisis, in 2019.

Ook in dienstverlenende beroepen, met name de horeca, nam het aantal nieuwe vacatures sterk toe. Koks, barpersoneel en keukenhulpen zijn zeer gewild, maar de vraag naar logistiek medewerkers, zoals chauffeurs van bestelwagens, is in de horeca afgenomen. In het jaar van de harde lockdown, 2021, waren bezorgers juist zeer gewild.

In het vierde kwartaal van 2022 hadden 3,6 miljoen personen geen werk, meldt het CBS verder. Deze groep bestond uit 350 duizend werklozen en 306 duizend semiwerklozen - dat zijn mensen die ofwel hebben die hebben gezocht naar werk, ofwel beschikbaar zijn voor werk.

Verder zijn bijna 3 miljoen mensen om diverse redenen niet direct beschikbaar voor werk en niet naar werk op zoek. Dat betreft bijvoorbeeld jongeren die nog studeren, of mensen met een arbeidsbeperking. In het eerste kwartaal was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Lees ook:

Werkende mens heeft de macht in deze krappe arbeidsmarkt

Het aanhoudende tekort aan personeel blijft pijnlijk voor werkgevers. Maar de extreme krapte kent ook veel gelukkigen. Werkzoekenden hebben niet alleen de banen en klussen voor het uitkiezen, maar kunnen ook nog eens allerlei eisen stellen.