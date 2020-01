Brits koningshuis lijdt onder besluit Harry en Meghan

Een goede verstaander weet het al. ‘Teleurgesteld’ is ze, de 92-jarige koningin Elizabeth, de grootmoeder van de Britse prins Harry. Daarmee bedoelt ze niet ‘jammer’.

Het is het ‘teleurgesteld’ van ‘oma is niet boos, maar..’.

Ze is ziedend, met andere woorden. Kwaad omdat zij net als het gewone volk op Instagram moest vernemen dat haar kleinzoon Harry van plan is afstand te nemen, zijn eigen geld te gaan verdienen, zich half buiten het Verenigd Koninkrijk te gaan vestigen. Woedend omdat ze las dat hij en zijn vrouw Meghan er klaarblijkelijk maanden over tobden, zonder dat ze haar ooit om raad vroegen. Ziedend dat een familielid de zorgvuldig in stand gehouden tradities terzijde schuift en ook furieus omdat ze het er eigenlijk niet meer bij kon hebben.

‘Hurt', noemt staatsomroep BBC de geestestoestand van de koningin, gewond.

Er hoort niets mis te gaan in het Britse koningshuis. Dat gaat al best lang goed, maar een paar weken geleden was er al een akkefietje met prins Andrew, de oom van prins Harry. Dat was een goede vriend geweest van de Amerikaan Jeffrey Epstein. Zó goed, dat Epstein zijn piepjonge vriendinnetjes met de prins lijkt te hebben gedeeld. Andrew probeerde één en ander te ontkennen in een televisie-interview, maar maakte het eigenlijk alleen nog maar erger. Sindsdien heeft hij geen publieke functies meer.

Net als die vorige keer dat alles misging lijkt ook nu weer alles tegelijk te komen. Neem 1992, dat de Queen zelf dat jaar haar annus horibilis is gaan noemen: het had een feestjaar moeten zijn, omdat ze 40 jaar op de troon zat, maar het werd een jaar waarin zich ramp op ramp stapelde. Een brand in Windsor Castle, de publicatie van de veel te persoonlijke memoires van prinses Diana over haar beroerde huwelijk met kroonprins Charles en de scheidingen van zowel prins Andrew als prinses Anne, twee van haar andere kinderen.

Destijds raakte de populariteit van het koningshuis een dieptepunt, maar sindsdien ging het gestaag beter. De Queen zelf immers mag zich de populairste vrouw van het Verenigd Koninkrijk noemen en twee derde van de Engelsen is blij met het koningshuis, ook al kost het tientallen (dat zegt de koninklijke familie zelf) tot honderden (dat berekenden critici van het koningshuis) miljoenen per jaar aan belastinggeld. Alleen jongeren blijven wantrouwend.

Van dat belastinggeld willen ze niet afhankelijk zijn, zeggen prins Harry en zijn echtgenote op hun website. Mogelijk is dat een wijs besluit waarmee het koningshuis zich ook bij jongeren populair maakt, maar het blijft een eenzijdig genomen besluit. Behalve Queen Elisabeth wist ook kroonprins Charles, Harry’s vader, van niets.

De koninklijke paar hoeft niet meteen op zoek naar een baan met een salaris. Het tweetal zit aardig in de slappe was. Meghan bracht een paar miljoen spaargeld mee dat ze verdiende als actrice, Harry kreeg een erfenis van zijn moeder en van zijn grootmoeder. Samen bezitten ze een vermogen van ongeveer 38 miljoen euro.

Dat bedrag zullen ze ook gebruiken om goede doelen mee te financieren. Op hun website zegt het tweetal dat ze van plan zijn dit jaar een organisatie zullen oprichten die ‘de meest noodzakelijke oplossingen waaraan de wereld behoefte heeft’ vooruit zal helpen. Vooral vanwege dat doel willen ze geld gaan verdienen. Zij willen het koningshuis alsnog trouw blijven, maar het is afwachten of dat koningshuis hen ook trouw blijft.

