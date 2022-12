Brief aan Mavis, de kat van mijn overleden vader

In februari overleed Arend Jan Heerma van Voss. Zoon Thomas schrijft een brief aan Mavis, de kat, en de enige die zijn vader op het laatst nog dichtbij liet komen.

Hé lieve Mavis,

We gingen de stilstand doorbreken, dat was het idee. Er moest iets van leven terugkeren – misschien is dat ook wel de reden dat ik jou nu schrijf. Toen, ruim drie jaar ­terug, snakten we er hardop naar: weer een beetje beweging in huis, af en toe een onvoorspelbare flard.

Het was een gesprek dat we al vaker hadden gevoerd. Mijn broer, moeder en ik zaten aan de keukentafel; mijn vader zat aan de andere kant van het huis, in zijn volgestouwde werkkamer – zijn vertrouwde uitvalsbasis, ­zeker sinds zijn pensioen woonde hij dáár, tussen de ­stapels papier en verzamelde prullaria. De vraag die we elkaar van tijd tot tijd stelden: hoe kregen we hem nog in beweging?

Vandaag waren we doortastender. Een sportschool-­abonnement, opperde mijn moeder. Een hond? Een ­Pathé Unlimited-pas?

Jij werd het.

Mijn toenmalige vriendin kende via via iemand met een nestje poezen, als we wilden konden we er direct eentje ophalen. Voorzichtig informeerden we bij mijn vader wat hij van een huisdier zou vinden. “Geen denken aan”, antwoordde hij, met de stelligheid waarmee hij de laatste jaren vrijwel alle initiatieven afhield.

Toch zetten we dit plan door.

“Anders gebeurt er helemaal nooit iets”, zei mijn moeder.

Thomas Bram Heerma van Voss Beeld Martijn Gijsbertsen

Je woonde in een boerderij aan de rand van Wageningen. Samen met mijn vriendin haalde ik je op: een zwarte, kleine pluisbol weggedoken tussen het hoge gras. De vrouw des huizes (kort haar, geruite theedoek om haar schouder geslagen) vertelde over je moeder, tijdens jouw bevalling overleden. Sindsdien was iedereen op de boerderij extra op je gesteld geraakt, dat zei ze drie keer. “Maar ja, Pim blijkt ineens allergisch.”

Het klonk verwijtend. Ik vermoedde dat ze het liefste niet jou, maar Pim het huis uit deed.

Wat ik wil weten: herinner jij je nog iets van die plek, van die vrouw, van haar hese stem? Herinner je je felle verzet nog toen ik je in een kattenmandje probeerde te duwen, en vervolgens op schoot hield in de auto naar mijn ouderlijk huis?

Herinner je je de onvoorbereide handen van mijn vader? Zesenzeventig werd hij die dag. In gedachten had ik geoefend wat we zouden doen als hij je weigerde, maar mijn vader klemde je direct tussen zijn armen, vertederd zoals ik hem verder nooit heb gezien, ook niet op foto’s.

De rest van de familie keek zwijgend toe. Ik weet nog dat ik me afvroeg wanneer mijn vader voor het laatst iets of iemand had geaaid. Het eerste wat hij tegen je zei – zo’n zinnetje dat zich in mijn geheugen heeft genesteld, ook omdat het veel emotioneler was dan hoe hij gewoonlijk sprak: “Hier ben je veilig”.

Vrijwel zijn hele bestaan had hij diezelfde oerangsten. Voor tegenslag, voor bedrog, voor moeilijke gesprekken. Jij glipte, anders dan ieder ander, ­meteen door die verdedigingslinies heen. En jij bleek daarna de enige in zijn omgeving die zich niets aantrok van zijn stiltes, zijn sigaretten, zijn binnensmondse gevloek. De enige, ook, die mijn vader vrijelijk dichtbij liet komen, in al je onpeilbare ongenaakbaarheid. Zelfs na de diagnose mocht je altijd in zijn buurt blijven.

Weet je nog iets van die laatste maanden, van de jaren ervoor, van de kennismaking? Weet je nog hoe je ­nadat je uit zijn armen was geklauterd verkennend door het huis hupste?

Mijn vader had direct een naam voor je: Mavis. Naar Mavis Staples, de beroemde Amerikaanse soul- en ­gospelzangeres.

Je naam werd genoteerd op de verjaardagskalender naast de plee. Mijn vader ging corresponderen met de boerderij in Wageningen, foto’s werden uitgewisseld. En door jouw verschijning praatte hij voortaan ietsje meer in huis, niet alleen tegen jou maar ook met mijn moeder over jou; opeens zag ik ze zo nu en dan veranderen in twee overleggende, zorgzame ouders. Mijn vader vulde ’s ochtends en ’s avonds punctueel je voorraden aan. Hij kwam weer af en toe buiten om je mee te nemen naar de dierenarts.

Herinner je je deze dingen nog? Ik wil het zo graag weten. Ik wil zo dicht mogelijk in je buurt komen, van die momenten, die snippers, want ze zijn welbeschouwd alles wat ik nog van mijn vader heb en jij hebt meer van de finale momenten meegemaakt dan ikzelf.

Ernest Hemingway zei ooit: ‘Human beings, for one ­reason or another, hide their feelings, but a cat does not’.

Zonder oordeel bewoog jij sinds je emigratie door mijn ouderlijk huis. Iedere zondag, als we met zijn ­vieren bij elkaar kwamen en ons best deden om een ­gesprek te voeren, spurtte jij onbekommerd rond door de tuin en langs het aanrecht.

Je trok je eigen plan, in dat domein waar je nog altijd woont. Je liet je hooguit tijdelijk lokken door snoepjes of speelgoed, en sprong enkel op de bank als mijn vader daar al zat, vast ook omdat hij als enige nooit uitnodigend op een kussen naast hem sloeg. Daar lag je, zoals altijd vlak bij hem. Een verzameling vlees, botjes, vacht. Onbereikbaar, onkenbaar, ondoorgrondelijk. En in ­zoveel opzichten superieur aan ons.

Alle verlangens en gedachtes die we jou toedichtten, werden gedeeltelijk ingevuld door onszelf. Je gespin aan mijn vaders zijde klonk voor mij altijd als een accentuering en relativering ineen. Ja, daar lag je, nergens anders, jaloersmakend goed aan het opgaan in dit ene moment. Dit geluid, deze houding, je was gewoon.

Zoals je je de eerste dag door mijn ouderlijk huis ­holde en je aan mijn vader vastklampte, zo ging het ­eigenlijk alle dagen, maanden, jaren erna. Eigenlijk bracht je daar in Amsterdam-Zuid één dag door die drie jaar duurde.

Mijn vader en jij waren altijd thuis, ontwikkelden kleine gewoontes en verbonden. Uiteraard groeide jij intussen op, al een paar maanden na je komst was je twee keer zo groot geworden en later werd je ook dikker, terwijl mijn vader juist afviel en ietsje krommer ging lopen, maar dat waren slechts uiterlijke veranderingen. Jullie gebaartjes, de zachte manier waarop hij je toesprak en aaide, hoe jij in een ruimte altijd naar hem zocht, dat alles leek meteen vast te liggen en nooit te gaan veranderen. Tot die effen doktersstem in het VU op een ochtend bruusk alle halve toekomstplannen en lonkende jaren dwarsboomde.

Na terugkomst van dat bezoek, eind 2021, zat mijn vader stil aan de keukentafel. Een theekopje bibberde tussen zijn handen.

Ik zie het nog voor me. Hoe jij om hem heen cirkelde, hoe hij daar zat en alleen tegen jou praatte (“Mave, wil je weer knabbelen aan mijn sjaal?”).

Iedereen had eenzelfde beeld gekoesterd van de ­toekomst: jullie als hoofdbewoners samen in dat huis, eindeloos veel momenten van zwijgzame gemeenschappelijkheid in het verschiet.

Toen mijn vader viel, bewoog je de hele nacht om hem heen, miauwend en onrustig, tot hij gevonden was. Toen hij een rollator kreeg om nog door het huis te kunnen bewegen, liep jij altijd met hem mee, zelfs naar de wc. Toen er een ziekenhuisbed de woonkamer in werd gereden, vertrouwde je dat net als hijzelf niet helemaal. Je besnuffelde de wieltjes, de handvatten.

Uiteindelijk brachten jullie die laatste maanden van zijn leven samen in dat bed door. Hij gekleed in de kleurrijke pyjama die hij vroeger op vakantie droeg; jij opgekruld naast hem. De spaarzame bezoekers mochten ­beslist niet te lang blijven en hoefden van mijn vader ook nooit dichtbij te komen, jij bleef echter altijd welkom. Wat rook je als je tegen hem aan lag? Merkte je iets dat voor ons verborgen bleef? Je werd aanhankelijker dan je ooit was geweest, je zocht mijn vader voortdurend op, gaf hem ontelbaar veel kopjes, miauwde meer tegen hem dan ooit tevoren.

Op den duur sliep hij net zoveel als jij.

In het laatste filmpje dat ik ooit van mijn vader maakte, speel jij de hoofdrol. Hij ligt in zijn bed, jij kronkelt minutenlang om hem heen. Zijn ogen zijn steeds op jou gericht. Hij aait je onophoudelijk. “Waar ben je nou?”, zegt hij met hoge stem als je boven zijn kussen loopt. “Waar ben je? Ah, dáár ben je.” Spinnend nestel je je op hem. Als ik mijn vader terug wil zien, en dat is nog dagelijks zo, kijk ik naar dat filmpje.

Mavis, wat weet je nog van dit alles? Tot wanneer zal jij je flarden van mijn vader herinneren?

Of wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, en waarom ik je nu schrijf: als ik jou zie, zie ik glimpen van opleving in mijn vaders laatste jaren. Ik zie hoe warm hij vroeger van tijd tot tijd geweest moet kunnen zijn. Ik zie het laatste levende wezen waarvoor hij een naam bedacht.

Beeld Tjarko van der Pol

En mijn gedachten zijn terug bij de ritmes en rituelen waaraan hij zich net als jij vastklampte. Bij de stilte waarin alles zich uiteindelijk voltrok, met jou in de ­jaloersmakende rol van voornaamste toeschouwer. Voor mijn vader was jij het enige echt welkome gezelschap: geen ingewikkelde vragen, geen emotionele uitspattingen, geen tranen.

“Ze houdt de wacht over me, onze Mave”, zei hij me op een avond ergens in die warrige laatste weken.

Je kwam alsmaar bij hem, liggen, kijken, snuffelen. Maar een week voor zijn overlijden stopte je daar ineens mee. Er moet iets veranderd zijn aan zijn blik of zijn huid. Was het de kleur van zijn gezicht? Je keek hem nog een laatste keer aan, van dichtbij, ik zag het gebeuren, en vervolgens sprong je van het bed af. Je kwam er nooit meer terug. Dat snapte ik aanvankelijk niet, maar inmiddels ontroert het me, ik bewonder het zelfs. Sinds die ene dag vermeed je de woonkamer, mijn vader die meer en meer veranderde in een ademend lichaam.

Wij, de rest van de familie, deden in die dagen – en ­eigenlijk ook de periode ervoor – niets anders dan wachten, een en al behulpzame machteloosheid. Jij maakte een keuze waar wij niet toe in staat waren. Jij koos zelf het moment waarop je afscheid van hem nam.

Je kwam pas weer tevoorschijn toen ook het ademen was gestopt.

In die dagen erna belandde je op plekken van het huis waar je nooit eerder was geweest. Je keek zoekend onder de platenkasten, je kroop miauwend onder de bank en het ziekenhuisbed door. Je verdween tussen eindeloze hoeveelheden papier, achter lijsten en planken die daar jaren geleden tijdelijk waren neergezet tot mijn vader de juiste bestemming had gevonden, je dook af en toe weer op met grote zwarte pupillen, een bestoft gezichtje, een spinnenweb op je druk bewegende staart, gekromde rug, en je liet je niet door onze smekende handen sussen of schoonmaken.

Dagen was je zo bezig. Wij werden opgeslokt door praktische zaken: wit of bruin hout, vegetarische bitterballen op de receptie, was daar onder die ­eikenboom een goede plek? Jij bleef ondertussen maar verder zoeken. Nog nooit heb ik een kat zoveel en zo smartelijk horen miauwen.

Je deed waar ik niet aan toekwam. Je rouwde. Zonder rem of voorbehoud. Wie weet schrijf ik je nu wel vooral om te vragen hoe dat moet. Om mijn herinneringen aan die chaotische tijd eindelijk enigszins te ordenen, of dat tenminste te proberen. Je rouwde zoals ik in die dagen, weken, maanden niemand heb zien doen, behalve de rouw leek er voor jou niets te bestaan.

“Hij is er niet meer”, zei mijn moeder tegen je. Haar stem was schor. “Je vindt hem niet meer, lieve Mave. Hij is weg.”

En nog steeds, als ik je door het huis zie dribbelen, als je weer eens verdwijnt achter een plankje of in een schimmig hoekje, bekruipt me het idee dat je diep vanbinnen aan het zoeken bent. Naar een geur, een schim. Ik staar naar je, en in gedachten klamp ik me aan je vast, de beweging hier in huis. Zolang jij zo nieuwsgierig rondloopt, langs die overgebleven spullen waartussen het voornaamste verband is verdwenen, leeft hij nog. Wij hebben hem alleen te makkelijk laten glippen, maar jij blijft hem zoeken, en dus kan hij nog ieder moment opduiken.

Dit stuk is een bewerkte versie van Mavis, dat vorige maand in kleine oplage verscheen bij uitgeverij Hof van Jan.