Brazilië stuurt leger naar Amazone om te blussen

Vrijdagavond plaatselijke tijd zei Bolsonaro in een televisietoespraak dat het de plicht van Brazilië is om de Amazone te beschermen. In verschillende steden sloegen boze Brazilianen op potten en pannen tijdens zijn toespraak.

Middels een decreet heeft president Bolsonaro bepaald dat er militairen naar de Amazone worden gestuurd om te helpen bij het blussen van de branden. De gouverneur van de betreffende deelstaat – in zes deelstaten woeden bosbranden – moet dan een verzoek om hulp doen. De gouverneurs van Roraima in het noorden en Rondônia, grenzend aan Bolivia, hebben dat al gedaan. Vrijdagmiddag gingen in verschillende steden in Brazilië enkele duizenden mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten over de mate waarin ontbossing en het aantal bosbranden in Brazilië is toegenomen sinds januari 2019, de maand waarin Bolsonaro aantrad. De ontbossing is volgens cijfers van het INPE, het Nationale Instituut voor Ruimtevaartonderzoek, in juli 2019 met 278% toegenomen ten opzichte van juli 2018.

Bosbranden zijn er in de Amazone jaarlijks, maar ook hiervoor geldt dat de omvang buitenproportioneel is. Een onderzoekster van het IPAM, het Instituut voor Amazone-onderzoek zei vrijdag tegen Trouw: “We zitten nog maar in het begin van de periode van de branden en hebben al een enorme piek in het aantal brandhaarden. Het is daarnaast geen uitzonderlijk droog jaar zoals in 2016. Dat kan maar één ding betekenen: de ontbossing is met sprongen gestegen.”

Niet ratificeren

Naar aanleiding van de alarmerende cijfers sloegen diverse regeringsleiders alarm. De Franse president Macron wil dat de G7, de groep van meest geïndustrialiseerde landen, in spoedvergadering bijeenkomt, en wordt daarin gesteund door Canada en Duitsland. De Europese Unie heeft in juli een vrijhandelsakkoord gesloten met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur, waar Brazilië deel van uitmaakt. In verschillende landen, waaronder Duitsland en EU-voorzitter Finland – nu voorzitter van de EU – wordt erop aangedrongen het akkoord niet te ratificeren of tenminste een clausule op te nemen die ontbossing verbiedt.

Brazilië exporteert met name veel soja en vlees. Voor de productie van beide is veel bos verloren gegaan en worden nog steeds bomen omgehakt. Bolsonaro vond tot nu toe het economische belang om soja en vlees te produceren belangrijker dan bosbehoud. De afgelopen tijd sloeg hij dan ook een agressieve toon aan ten opzichte van natuurbeschermers en regeringen die hem verwijten laks tegenover ontbossing te staan.

Tijdens zijn toespraak was de president behoedzamer. Hij zei dat Brazilië zich ervan bewust is dat illegale houtkap moet worden voorkomen. Ook zei hij dat de bosbranden jaarlijks voorkomen en geen voorwendsel mogen zijn om internationale sancties tegen Brazilië te treffen.

