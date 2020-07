Brandweer heeft vuur in kathedraal Nantes onder controle, brand lijkt aangestoken

De brand in de kathedraal van de Franse stad Nantes is onder controle. Dat meldde de Franse brandweer, die eerder sprak van een grote brand. Inmiddels is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De brand lijkt aangestoken.

Het vuur werd even voor 08.00 uur zaterdagochtend ontdekt in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus, een officieel historisch monument in de stad in het westen van Frankrijk. Zestig brandweerlieden werden ingezet om het vuur te blussen.

Aangestoken

Justitie in Nantes gaat ervan uit dat de brand is aangestoken, het vuur is namelijk op drie plaatsen in de kerk uitgebroken. Het lijkt erop dat het orgel volledig is vernietigd, zei een plaatselijke brandweerchef tegen het Franse BFM TV. “Het platform waarop het zich bevindt is zeer onstabiel en dreigt in te storten.”

Het incident in Nantes doet denken aan de verwoestende brand in de Nôtre Dame in Parijs in april vorig jaar. “Maar”, stelt de brandweer gerust, “De schade is niet te vergelijken met die van de brand in de Nôtre Dame.”

Burgemeester

De burgemeester van Nantes Johanna Rolland, die vroeg op het toneel verscheen, bracht hulde aan de brandweerlieden die snel hebben gereageerd en voegde toe: “Het is een dag die gekenmerkt wordt door verdriet. Onze kathedraal is een plek voor alle inwoners van Nantes, het maakt deel uit van onze geschiedenis, van ons erfgoed.” De gekozen ambtenaar kondigde ook aan dat er een onderzoek loopt.

Op foto’s en video’s op sociale media was het vuur in het historische gebouw te zien.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 18 juli 2020

In 1972 brand

De bouw van de kerk begon in de 15e eeuw. Ook in 1972 woedde een brand in het gebedshuis. Het herstel daarna duurde vervolgens ongeveer 13 jaar.

Un incendie est en cours à la Cathédrale de Nantes



Les pompiers tentent de maîtriser les flammes ⤵ pic.twitter.com/wgSEdDOioX — BFMTV (@BFMTV) 18 juli 2020

