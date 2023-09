Bontenbal hecht veel waarde aan oude CDA-begrippen, maar de vergelijking met Balkenende en Van Agt ziet hij niet zo

CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal noemt het ‘eervol’ dat hij hier en daar al wordt vergeleken met de twee roemruchte partijleiders als Dries van Agt en Jan-Peter Balkenende, die nadrukkelijk over normen en waarden spraken.

Maar daarmee houdt de vergelijking wel op. “We leven nu in een heel andere tijd, met heel andere problemen en onze partij staat er ook heel anders voor”, stelt Bontenbal.

“Dit is een nieuwe ochtend voor het CDA”, zegt interim-partijvoorzitter Mark Muck zelfs tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma. De christendemocraten hopen met een nieuwe lijsttrekker en een nieuw programma de noodlijdende partij weer te kunnen gaan opbouwen, want de peilingen zijn bedroevend laag.

Het nieuwe CDA-programma is ditmaal nadrukkelijk langs de meetlat gelegd van de oude CDA-kernbegrippen als solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid. Bontenbal vindt dat het CDA daarvan te ver was afgedreven. De partij zet nu in op tien prioriteiten, waaronder bestaanszekerheid, gemeenschapszin, woningbouw, groene industriepolitiek en investeren in de regio’s.

Bontenbal hoopt nog vijftien zetels te halen

“Nederland staat op een kruispunt na twaalf jaar Rutte”, constateert Bontenbal. En “de wissels moeten om”, wat hem betreft. “Het beleid van Rutte was goed voor de economie, maar niet voor de samenleving. Die is verweesd en verdeeld geraakt. Het was goed voor wie het al goed had, en minder voor wie het al minder had.”

De lijsttrekker hoopt zelf dat de partij minimaal vijftien zetels gaat halen, Hij ziet voldoende ruimte voor het CDA in Nederland. Dat het programma veel zal gaan lijken op de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, zou volgens hem goed kunnen. “Hij is ook een christendemocraat. Maar ik hoop toch dat mensen dan op het origineel stemmen.” Tegelijkertijd ziet hij de verkiezingen in november wel als een ‘tussenstand’, want het CDA heeft nog wel “wat werk” te verzetten om kiezers terug te krijgen.

Belangrijk noemt Bontenbal ook dat het CDA na de verkiezingen niet meteen alle eigen wensen opgeeft, mocht ze gevraagd worden weer te gaan meeregeren. “Het CDA is een bestuurderspartij, en dat betekent ook compromissen sluiten. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we herkenbaar blijven, dat er kleur op onze wangen komt en dus ook vasthouden aan ons eigen programma.”

Bijna gratis kinderopvang met een inkomensafhankelijke bijdrage

Het CDA wil een ‘fatsoenlijk land’, waar niet de ‘hardste schreeuwers’ het voor het zeggen hebben, maar er aandacht en waardering is voor de leraar, de zorgverlener en de agent die ‘het goede doen’. Zo moet er een sociale dienstplicht voor alle jongeren komen, wil de partij anonieme accounts op sociale media verbieden, gedragsregels voor sociale media wettelijk vastleggen en een speciale belasting op softdrugs invoeren.

De partij zet evenals linkse partijen en de nieuwe partij van Omtzigt sterk in op bestaanszekerheid voor gezinnen. Het minimumloon, de kinderbijslag en het kindgebonden budget moeten daarom omhoog, vooral om de werkende armen in Nederland terug te dringen. De christendemocraten houden vast aan het invoeren van ‘bijna gratis’ kinderopvang, maar wel met een inkomensafhankelijke bijdrage voor hoge inkomens. En ze willen een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zzp’ers. Opvallend is dat de partij zelfs weer gesubsidieerde banen wil, om kansarmen een betere start op de arbeidsmarkt te geven. Deze voormalige Melkert-banen werden in het kabinet-Balkenende II afgeschaft.

CDA wil liefst hoogopgeleide arbeidsmigranten

Op het gebied van migratie kiest het CDA, net als de VVD, voor een fors strenger asielbeleid. Maar wie eenmaal een verblijfsvergunning heeft, krijgt wel meer begeleiding bij de integratie en de zoektocht naar werk.

De partij wil asielzoekers aan de Europese buitengrenzen opvangen totdat ze recht op een verblijfsvergunning hebben. Kansloze asielzoekers moeten sneller worden uitgezet naar het herkomstland, of naar opvangcentra in Afrikaanse landen. De christendemocraten pleiten ook voor de introductie van twee statussen voor asielzoekers. De ene groep krijgt een tijdelijke status in afwachting van terugkeer, en de andere een definitieve.

Voor arbeidsmigratie willen de christendemocraten dat bedrijven aan strenge regels voldoen, voordat ze migranten naar Nederland mogen laten overkomen. Liefst ziet de partij alleen hoogopgeleide arbeidsmigranten komen met een ‘toegevoegde waarde’. En de arbeidsinspectie zal beter moeten toezien op handhaving van de regels, om ‘tweederangs’ werknemers tegen te gaan.

Gespreide verantwoordelijkheid moet terugkomen

Het CDA wil nadrukkelijk dat burgers, verenigingen en corporaties weer een belangrijke rol krijgen als bindmiddel in de samenleving en om problemen op te lossen. Energiecorporaties, boeren en zorggemeenschappen moeten de vrijheid krijgen en vooral worden ondersteund. Gemeenten moeten veel meer geld krijgen, vindt de partij, zodat die meer zélf kunnen bepalen welke voorzieningen (zwembad, bieb) ze voor hun burgers nodig vinden. Het CDA noemt dit een terugkeer naar de gespreide verantwoordelijkheid. ‘Er zijn de afgelopen jaren veel taken bij gemeenten neergelegd, maar niet met de bijbehorende financiën’, zo valt te lezen.

Over het vastgelopen stikstofbeleid is het CDA heel voorzichtig. De partij houdt nu weer vast aan de wettelijke termijn van 2035 voor het terugdringen van de uitstoot, in plaats van het jaar 2030 zoals door het kabinet-Rutte IV was bepaald. Bontenbal wil liefst dat boeren met hulp van provincies, de problemen zelf oplossen en daarvoor moeten ze de ‘tijd’ en ‘ruimte’ krijgen.

