Bom onder huis, toch nemen tientallen in Rotterdam een kijkje: ‘Dit moest ik echt even zien’

Hij geeft nog net geen zetje. Glenn Vyent, lange dreadlocks, een strak, knalrood Liverpool-shirt aan, een mutsje op, lacht als hij na lang dralen dan eindelijk voor de drempel is gaan staan. Of de journalist die naast hem staat niet éérst naar binnen kan stappen. “Hoor jij iets tikken?” Dan, serieuzer: “Als die bom afgaat sneuvelen er wel een paar panden hier.” Toch zet hij zich over z’n angsten heen. Zoals tientallen anderen belangstellenden dat zaterdagmiddag ook doen. “Want die bom ligt er al jaren toch?”

Dat klopt. Onder een pand uit begin 1900 op de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-West ligt, zo vermoedt de gemeente na onderzoek, een verdwaalde bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die bom werd vermoedelijk in 1942 of 1943 door de Engelsen gegooid en was bedoeld voor de nazi’s die in deze buurt kwartier hielden. Maar de bom miste het waarschijnlijke doel, een politiebureau of een kantoor van de Duitse Sicherheitsdienst, en kwam op dit woonhuis terecht. De bom zakte eerst door het dak, vervolgens door het hele huis en kwam daarna dus in bodem terecht.

Vervolgens gebeurde er wat in Rotterdam destijds veel vaker gebeurde: er werd simpelweg zand over gegooid. Jarenlang werd het huis gewoon bewoond. Maar dat kan niet meer, heeft de gemeente Rotterdam besloten. Want in deze straat wordt, net als op veel andere plekken in Rotterdam, de komende jaren op initiatief van de huizeneigenaren aan de funderingen gewerkt. De bodem komt daardoor open te liggen, waardoor de mogelijke bom onder Claes de Vrieselaan 27 opeens wél gevaarlijk wordt.

Hoe zwaar de bom precies is weet de gemeente niet. Maar wat het wel weet is dat de bommen uit de Tweede Wereldoorlog zo zwaar zijn dat ze op transport moeten om elders veilig tot ontploffing te worden gebracht. Dat gebeurt in een later stadium. Eerst begint de sloop van de door de gemeente opgekochte panden. Vanwege de veiligheid niet met de sloopkogel, maar steen voor steen.

Zaterdag mochten belangstellenden de in september 2022 verlaten panden in om te bieden op deuren, kozijnen, ramen en al het andere dat door een aannemer in opdracht van de gemeente los te halen valt. “Dit is bijzonder,” knikt Vyent als hij weer buiten staat. “Dit moest ik echt even zien.” Best gek, om een paar meter boven een bom te staan. Maar hij heeft het bezoek overleefd, grapt hij. “Nu kan ik met een gerust hart boodschappen gaan doen.”

Bommenkaart brengt het verleden van Rotterdam in beeld

“Nee hoor, bang hoef je vandaag niet te zijn,” zegt Alex Gellweiler, projectleider sloop van de gemeente. “In Rotterdam liggen wel meer bommen die niet zijn afgegaan.” Die staan allemaal genoteerd op een speciale bommenkaart. “Rotterdam heeft veel ervaring met bommen uit de oorlog. In deze straat is zoveel verkeer, de tram heeft er lang gereden... Nooit is het misgegaan.” Toch besloot de gemeente tot actie. “Dit is op dit moment het enige project waarbij we zo te werk gaan.”

Een verlaten huizenblok, een bom: de Tweede Wereldoorlog blijkt voor veel Rotterdammers dichterbij dan anderen denken. Veel van de tientallen bezoekers hebben een bijzonder oorlogsverhaal. “Ik heb nog in een pand gewoond waarin je de verwoestingen van een bom uit 1943 echt zag,” zegt Gérard Steenbergen. “De oorlog zie je hier onverwacht vaak terug. Als je bijvoorbeeld langs de Maas wandelt kom je langs een pand waar de kogelgaten nog in zitten. Die zijn nog van de beschietingen in 1940, toen de Nazi’s streden tegen onze mariniers. Gek hè? De oorlog is hier écht nooit ver weg.”

Charlie Borst, werknemer bij het Rotterdams Stadsarchief en liefhebber van de geschiedenis van zijn stad, vindt dat ook. Samen met zijn moeder speurt hij vooral naar mooie trapleuningen. “Voor een vriend.” Maar het is het bezoek zelf dat hij vooral niet wilde missen. “Ik ben in Rotterdam geboren en getogen. Foto’s van het bombardement op onze stad in 1940 raken me echt. De verhalen die opa en oma vertelden deden dat in mijn jeugd ook al.” Achteraf voelt hij zich als toehoorder van die oorlogsverhalen bevoorrecht. “Er is door veel Rotterdammers lange tijd gezwegen over de oorlog. Veel Rotterdammers praatten er na afloop gewoon niet meer over.”

Zwijgen doet hij zelf bepaald niet. Doortastend vraagt Borst aan de projectleider wat er met de gevels gebeurt. “Want dit is beschermd stadsgezicht”, weet Borst. Het monumentale karakter van deze gevels blijft gewoon. Daarachter worden de komende jaren nieuwe appartementen gebouwd. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot, want het uitkopen van de bewoners nam vijf jaar in beslag. Enkelen lijken desondanks toch halsoverkop weg te zijn gegaan.

Een ansichtkaartje uit Parijs, voor ene Trudy

In een van de drie te slopen panden (zes woningen in totaal) ligt een ontroerend ansichtkaartje op de schouw, uit Parijs, met de groeten aan ene Trudy. ‘Sending you light, love and goodness from the city of light,” staat er op. Sommige bezoekers op de deze kijkdag kijken er gefascineerd naar, geboeid vooral door de onalledaagse maar typisch Rotterdamse omstandigheden. Anderen lopen juist met meetlinten en serieuze blikken rond. Borst zoekt trapleuningen, Rotterdammer Koos Driesens ouderwetse handvaten, “het liefst van die porseleinen”, hij stond een half uur voor aanvang al voor de deur. Steenbergen zoekt een ‘aslaatje’ voor de schouw. Hij woont iets verderop, ook in een monumentaal pand. “Alleen ligt er bij mij geen bom onder.”

Een aslade vindt hij nog ook. Haast kirrend komt hij weer naar buiten. Zijn bod krabbelt hij op een briefje dat hij moet inleveren: vier euro. “Laag? Je denkt toch niet dat iemand anders hier ook op zoek is naar zoiets als een aslaatje?” Lachend: “Die kans is zo klein.”

Nee, een bom, grapt hij, heeft hij niet horen tikken. “Uiteindelijk gaan we de bom vrij leggen en uitgraven,” zegt de projectleider. Dat wordt een hele operatie, uitgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie. Brandweerwagens zullen paraat staan, ambulances ook. Van zo dichtbij toekijken is er op dat moment zeker niet meer bij. “Die dag mogen de mensen in de straat even een dagje naar een andere plek.”

