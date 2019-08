Bolsonaro wijzigt toon na verontwaardiging bosbranden

Zo’n 44.000 moeten helpen bij de vele branden in de Amazone te blussen. De Braziliaanse president wijzigt zijn toon.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro gaat toch militairen naar de Amazone sturen om de bosbranden te blussen. Tot nu toe gaf de president de economisch belangen voorrang op brandbestrijding en bosbehoud. Afgelopen weekend zei Bolsonaro in een televisietoespraak dat het de plicht van Brazilië is om de Amazone te beschermen. In verschillende steden sloegen boze Brazilianen op potten en pannen tijdens zijn toespraak.

Per decreet bepaalde Bolsonaro dat er 44.000 militairen naar de Amazone worden gestuurd om te helpen bij het blussen van de branden. De gouverneurs van de zes getroffen deelstaten kunnen een verzoek om hulp doen. De gouverneurs van de deelstaten Roraima in het noorden en Ron­dônia, grenzend aan Bolivia, hebben dat inmiddels gedaan. In die laatste deelstaat zijn dit weekend al 700 militairen ingezet om branden te blussen. Ook twee C-130 Hercules-transportvliegtuigen dumpen nu per keer zo’n 12.000 liter water op de vlammen in het Amazonegebied.

President Jair Bolsonaro bij een parade in Brasilia, op 23 augustus. Beeld REUTERS

Vrijdagmiddag gingen in verschillende steden in Brazilië enkele duizenden mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten over de mate waarin ontbossing en het aantal bosbranden in Brazilië zijn toegenomen sinds januari 2019, de maand waarin Bolsonaro aantrad. Het tempo van de ontbossing is volgens cijfers van het Nationale Instituut voor Ruimtevaartonderzoek, afgelopen juli met 278 procent toegenomen ten opzichte van de maand juli vorig jaar.

Dit jaar woedden er al 77.000 bosbranden in het land, waarvan zeker de helft in het Amazonewoud. Bosbranden zijn er in de Amazone jaarlijks, maar ook hiervoor geldt dat de omvang dit jaar buitenproportioneel is. Een onderzoekster van het Ipam, het Instituut voor Amazone-onderzoek zei vrijdag tegen Trouw: “We zitten nog maar in het begin van de periode van de branden en hebben al een enorme piek in het aantal brandhaarden. Het is daarnaast geen uitzonderlijk droog jaar, zoals in 2016. Dat kan maar één ding betekenen: de ontbossing is met sprongen gestegen.”

Brazilië exporteert met name veel soja en vlees. Voor de productie van beide is veel bos verloren gegaan en worden nog steeds bomen omgehakt. Bolsonaro vond tot nu toe het economische belang van de productie van soja en vlees belangrijker dan bescherming van het bos. De afgelopen tijd sloeg hij dan ook een agressieve toon aan ten opzichte van natuurbeschermers en regeringen, die hem verwijten laks tegenover ontbossing te staan.

Tijdens zijn toespraak was de president behoedzamer. Hij zei dat Brazilië zich ervan bewust is dat illegale houtkap moet worden voorkomen. Ook zei hij dat er bosbranden elk jaar woeden en nu geen voorwendsel mogen zijn om internationale sancties tegen Brazilië te treffen.

Het probleem van de bosbranden doet zich ook voor in buurland Bolivia. Daar is dit jaar al bijna 10.000 vierkante kilometer regenwoud in vlammen opgegaan.

