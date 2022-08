Boerenorganisaties hebben geen vertrouwen in overleg, maar LTO gaat toch namens hen

Toch gaat LTO Nederland vrijdag namens hen met Remkes praten, als vertegenwoordiging van de gezamenlijke boerenclubs. “De uitkomsten van het overleg worden teruggekoppeld, besproken en verdere stappen worden afgestemd”, laten de organisaties weten.

Het standpunt is het resultaat van een vooroverleg dat de boerenactieclubs woensdagavond hadden in een hotel in Nijkerk. Het was een “goed overleg”, zeggen ze: “Op de inhoud zitten we op één lijn. Dat betekent dat we samen optrekken.”

Aan tafel zaten Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouderij Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Onenigheid

Volgens een woordvoerder van LTO Nederland zal in het overleg met Remkes dezelfde eis op tafel liggen die al eerder is geformuleerd: dat het kabinet zijn stikstofplannen moet aanpassen. Behalve Remkes schuiven ook premier Mark Rutte, stikstofminister Christianne van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer hierbij aan. Waar het gesprek gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

De boerenactiegroepen gingen woensdagavond met elkaar om de tafel om samen op één lijn te komen. Het boerenoverleg volgde na korte onenigheid vorige week toen LTO Nederland toezegde het verkennend gesprek met het kabinet over het stikstofbeleid bij te wonen. Daar was FDF verontwaardigd over.

De lucht tussen de FDF-voorzitter en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak was voorafgaand aan het overleg al geklaard. Tijdens het boerenoverleg moest het onder meer gaan over de vraag of meer boerenactiegroepen aansluiten bij het gesprek met Remkes en het kabinet.

Voorman Mark van den Oever van FDF heeft vertrouwen in boerenpartner LTO Nederland, zei hij na afloop van het overleg in Nijkerk. Volgens Van den Oever zijn er ‘harde afspraken’ gemaakt tussen de boerenorganisaties over het aanstaande overleg. Hij wilde niet uitweiden over om wat voor afspraken het gaat.