Boeren willen ‘optoeren’ naar Schiphol, politie bereidt zich voor

“We verwachten maandag een roerige dag”, laat de politie weten. Wat de politie kan helpen is dat sinds vrijdag een zichtbaar kenteken op trekkers verplicht is. “Dat is een verschil”, stelt de politie. “Het is een extra middel om boeren die de wet overtreden achteraf aan te pakken, maar mogelijk plakken ze hun kenteken af, wat natuurlijk niet mag.”

Boeren roepen elkaar via sociale media al dagen op om maandag ‘Nederland plat te leggen’. Zij willen ‘optoeren’ naar de luchthavens, vooral Schiphol, de distributiecentra van supermarkten en naar de haven van Rotterdam. In hun ogen wordt de landbouw verantwoordelijk gemaakt voor het stikstofprobleem terwijl andere sectoren, zoals de luchtvaart, te veel buiten schot blijven.

Storm op komst

Schiphol, supermarkten en de haven van Rotterdam bereiden zich voor op de mogelijke komst van protesterende boeren en hun trekkers alsof er een storm op komst is. Schiphol roept op de website reizigers op om maandag de verkeersinformatie in de gaten te houden en met het openbaar vervoer te komen. De luchthaven wil proberen de vluchten zoveel mogelijk goed door te laten gaan. “Wij zijn in overleg met de marechaussee en de burgemeester van Haarlemmermeer over de veiligheid. Er zijn scenario’s en die liggen klaar voor alle calamiteiten die zich kunnen voordoen.”

“Speciale maatregelen kunnen wij nu nog niet nemen”, stelt het Havenbedrijf van Rotterdam. “Wij informeren natuurlijk wel bij de politie hoe zij de situatie inschatten en we willen weten wie wanneer bereikbaar is zodat we als het nodig is actie kunnen ondernemen. Wat er kan gebeuren is een blokkade van de A15, de snelweg dwars door het havengebied. Dan staat er een lange file. Dat is vervelend, maar we hebben dat eerder meegemaakt bij acties van havenwerknemers.”

De supermarkten proberen de boot af te houden. “Wij zijn geen partij in deze discussie en roepen het kabinet en de boeren op om een oplossing te vinden.” Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de organisatie van supermarkten noemt het plan voor een blokkade van distributiecentra ‘onacceptabel’. Directeur Marc Jansen vindt het vreemd dat een ‘radicale groep’ boeren de supermarkten nu ‘in één adem noemt’ met bijvoorbeeld Schiphol of de Rotterdamse haven. “Dit is een discussie tussen de boeren en het kabinet. Wij zijn daar helemaal geen partij in.”

Defensievoertuigen tegen trekkers

Dilan Yeşilgöz (justitie en veiligheid) zei donderdagavond dat de politie de beschikking krijgt over onder meer defensievoertuigen, zodat ze kunnen optreden tegen trekkers en ander landbouwmaterieel. Minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) roept boeren op niet mee te doen aan blokkeeracties. “Niet doen”, zegt zij. “Ga het gesprek aan.” Ze benadrukt niet alle boeren ‘over een kam te willen scheren’. Volgens de minister gaat het om ‘een klein groepje relschoppers’ dat de grens overgaat.

Zij wijst erop dat het kabinet een bemiddelaar wil aanstellen die het contact met de boeren moet aanhalen. Premier Mark Rutte zei donderdag dat het niet de bedoeling is om te praten met boeren die de wet overtreden. Van der Wal: “Gelukkig zijn er veel boeren die het gesprek willen aangaan.”

