Boeren voeren actie met tractoren op meerdere snelwegen

In de buurt van Hoogeveen op de A28 gaat het om ongeveer vijftig tractoren, en op de A2 bij Best om ongeveer veertig. Bij Winterswijk zijn tientallen boeren de weg op gegaan.

Boeren verzamelen zich ook bij Winterswijk in Gelderland. Wat ze precies gaan doen en waar ze naar op weg zijn, is nog niet bekend. Ook in het Noord-Brabantse Schaijk verzamelen boeren zich.

Rijkswaterstaat verwacht dat op verschillende plekken “kleine plukjes boeren de weg op gaan”. Woensdag ging het nog om een grote groep en ging het om massale hinder, aldus een woordvoerster. “Dat zie je beter aankomen.” Omdat het nu om kleine groepen gaat, raadt zij weggebruikers aan de snelheid aan te passen. “Als jij 100 kilometer per uur rijdt en een boer 40, is het verstandig je snelheid aan te passen.”

Aankondiging

Zondag werd via verschillende video’s opgeroepen om in protest te komen tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Om wat voor acties het ging, waar en hoe groot, was onduidelijk. Voorzitter van Farmers Defence Force (FDF) Mark van den Oever zei dat het initiatief en de organisatie daarvoor niet van FDF kwam, maar hij wist wel dat vanaf 12.00 uur “alles wat wielen heeft, gaat rollen”. Ook Agractie zei de protesten niet te initiëren, maar zei ook dat er zeker acties zouden komen.

Afgelopen woensdag hielden boeren een landelijke actiedag in het Gelderse Stroe als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Lees ook:

Vrezen boeren terecht dat ze moeten wijken voor woningen?

Boeren vermoeden dat de overheid de stikstofcrisis heimelijk gebruikt om landbouwgrond vrij te maken voor nieuwe woningen. Maar die angst is ongegrond.