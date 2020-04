Bingo in Bavel, (bijna) de hele straat doet mee

‘We hebben er één Jan, we hebben er één!’ Voor de zoveelste keer trekt Martijn van Dun, normaal meer een fietser dan een hardloper, in zijn Willem Ruysjasje een sprint door de straat. Jan Jansen zet maar weer eens een meezinger op, vanaf huisnummer 1 tot en met 50 gaan de handjes in de lucht. Helaas blijkt de bingo van Annefleur een valse. Die blijft niet zonder gevolgen. De vrouw wacht een gang over de Walk of Shame richting de gedesinfecteerde microfoon. Buren lachen en joelen. De reglementen van de Quarantaine Burenbingo zijn meedogenloos.

Beeld Maikel Samuels

Buren zwaaien naar elkaar, naar de overkant worden kushandjes verzonden. Alles mag, zolang de belangrijkste regel maar gehandhaafd blijft: niemand verlaat het stukje gras vóór zijn eigen tuin. “Via de straatapp hebben we dat duidelijk gecommuniceerd”, zegt initiator Meike Klaassens. Via diezelfde app controleert haar partner Gertjan van der Weijden de kaarten. Wie bingo heeft, roept dat door de straat en stuurt een foto door. Bij een correcte, komt Van Dun een vlaggetje in de grond steken en mag er een liedje worden aangevraagd.

Een alternatief samenzijn

Noem het Oudhollandse gezelligheid, maar iedereen snakt ernaar. Er doen 39 van de 45 huishoudens mee. De Duivenlaar is deze zondagmiddag een camping: tafels en banken staan buiten, er is bier, er is wijn, er zijn toastjes, er zijn nootjes. De even kant heeft voor één keer het geluk van de zonzijde, de oneven kant – met de achtertuinen op het zuiden – moet het met een plekje in de schaduw doen. Het deert niemand. Complete gezinnen genieten van het alternatieve samenzijn. Roel van den Bleek schudt er op de oprit nog een polonaise uit met een van zijn zoontjes. Gewoon omdat het kan.

Beeld Maikel Samuels

Ergens in Brisbane, Australië, is Cees van Oord aan het videobellen met zijn partner. Waar iedereen zijn bingokaart veilig in de brievenbus kreeg, ontving Cees een digitale. Vanwege zijn werk is hij tijdelijk down under. Daarnaast is het voor hem midden in de nacht. Maar voor Cees zijn dat geen argumenten om hem zijn straatbingo te laten afnemen. Wanneer tussen de ronden door Jansen de Snollebollekes door de boxen laat schallen en de hele Duivenlaar – op eigen grond – van links naar rechts deint, doet een eenzame Brabander aan de andere kant van de wereld net zo hard mee. Geef hem eens ongelijk. In tijden van lockdown kan hij wel een pleziertje gebruiken.

Dat geldt voor iedereen in de Duivenlaar. De huisarts, de kok, de fiscalist, de tapijtenhandelaar: allemaal zijn ze toe aan een beetje vrolijkheid. “Je moet elkaar een beetje door deze tijd heen slepen”, zegt Jansen. Op social media heeft hij al veel mooie reacties uit andere plaatsen gezien. “Misschien inspireren we hiermee wel andere straten. Dat zou mooi zijn. Het is goed om ook te blijven lachen.”

Beeld Maikel Samuels

Smachten naar gezelligheid

Voor Tanja van Ditzhuijzen (57) is de bingo een gelegenheid om, al is het op enige afstand, weer eens onder de mensen te komen. Ze woont alleen en heeft de afgelopen weken voornamelijk binnen doorgebracht. Onder haar boompje kijkt ze verwonderd om zich heen. “Ik smachtte niet per se naar een bingo, wel naar gezelligheid. Nu zie ik weer eens iemand.” Anderhalf uur lang is de glimlach niet van haar gezicht te krijgen. Dan zit de bingo erop, de veiligheidsmaatregelen laten geen ruimte voor een nazit. Jammer? Nee, want we hebben wel weer even lol gehad.

Lees ook:

In crisistijd ontstaan de mooiste dingen, vinden ze in Prinsenbeek

Let een beetje op elkaar, waren maandagavond de inmiddels befaamde woorden van premier Mark Rutte. In Prinsenbeek zorgen de dames van het Corona Hulpteam daar wel voor.