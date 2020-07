Bijt de hond van Mike Pompeo in president Xi?

Een foto van een hond met ‘al haar favoriete speeltjes’, veel onschuldiger wordt het toch niet op Twitter? Het lijkt een luchtig berichtje tussen alle onrust en problemen in de wereld door. Maar wie beter kijkt naar de tweet met een foto van het hondje van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo, ziet iets minder onschuldigs: de minister lijkt doelbewust de Chinese president Xi Jinping te beledigen, of in ieder geval te plagen.

Mercer and all of her favorite toys! 🐶 pic.twitter.com/bGal0ui6E2 — Mike Pompeo (@mikepompeo) 15 juli 2020

Want prominent tussen de speeltjes van Pompeo’s hond Mercer ligt een knuffel van Winnie de Poeh, de gezellige Britse beer die na zijn hoofdrol in een kinderboek een grootse carrière maakte bij Disney. En laat Winnie nu net een verwijzing naar president Xi zijn, die inmiddels in China streng verboden is. De beer mag helemaal niet meer genoemd worden of in beeld verschijnen in de Chinese sociale media, die streng gecensureerd worden.

Winnie kwam in 2013 in de taboesfeer terecht nadat internetgebruikers grappige plaatjes postten waarop het beertje en president Xi erg op elkaar leken. Kijk, daar liep hij gemoedelijk te sjokken naast de drukke stuiterbal Teigetje, net als Xi en de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. En bij een foto van Xi, staand in een auto tijdens een parade, was al snel een speelgoed-Winnie in een karretje gevonden. Na de eerste hilariteit staken de Chinese autoriteiten snel een stokje voor dit vermaak.

Pompeo’s tweet lijkt nu te suggereren dat president Xi een speeltje voor zijn hond is, niet echt een diplomatieke manier om een nog altijd bevriend staatshoofd te typeren. Als het geen gekke vergissing is, dan is het wel een nieuwe stap in de verslechterde relatie tussen de VS en China. Ook opvallend: in die slechte relatie is Pompeo al geregeld voor ‘hond’ uitgemaakt.

