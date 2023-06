Bijna 80 procent van de voedseladvertenties promoot ongezond eten

Met een paar zinnen in hun inleiding grijpen de onderzoekers van onderzoeksbureau Panteia de lezer bij de lurven. Nederland is zo ingericht dat burgers gestimuleerd worden ‘overmatig ongezonde voeding te consumeren en weinig te bewegen’. Terwijl, stippen ze aan, ‘ongezonde voeding jaarlijks voor 8,1 procent van de ziektelast, 12.900 doden en zes miljard euro aan zorgkosten zorgt’.

Die onheilspellende observaties waren al bekend uit onderzoek. Maar ze vormden voor het ministerie van volksgezondheid de aanleiding om Panteia te vragen Nederlandse voedingsreclames onder de loep te nemen. Daaruit blijkt dat voedingsfabrikanten, supermarkten en horecazaken jaarlijks gemiddeld een kleine 2 miljard euro uitgeven aan voedseladvertenties.

Bijna 80 procent van dat geld gaat op aan reclame van voedingsproducten die niet binnen de schijf van vijf vallen. Denk aan advertenties voor diepvriespizza’s, frisdrank, chips, chocolade, snoep en dranken met een klein percentage alcohol. Dat voedselfabrikanten en supermarkten hun marketingbudgetten vooral opmaken aan ongezond voedsel, heeft alles te maken met hoe de voedingsindustrie in elkaar zit, zegt mede-auteur en projectmanager Henri Faun.

Faun: “Op bewerkt voedsel zit een grotere winstmarge dan op bijvoorbeeld groente en fruit. Boeren, telers en groothandels van groente en fruit hebben niet de commerciële slagkracht om grootschalig reclame te maken. Voor advertenties van bijvoorbeeld cola of diepvriespizza’s, maken grote voedselproducenten ook afspraken met supermarkten. Zo betalen grote fabrikanten mee aan reclames op televisie, of als producten getoond worden in de Allerhande of de Hallo van de Jumbo. Daar verdienen supermarkten ook geld aan.”

Hoe zit dat precies met die marges op bewerkt voedsel?

“De productiekosten op bewerkt voedsel, zoals een diepvriespizza, liggen een stuk lager dan die van bijvoorbeeld groente en fruit vanwege de massaproductie. En als je een grotere marge hebt, heb je meer budget voor reclame.”

Wat voor wetgeving heeft Nederland op het gebied van reclame?

“Rondom voeding hebben we alleen de Reclame Code. Die is door de branche zelf opgesteld. Voor volwassenen gelden er op het vlak van ongezond voedsel geen restricties. Voor kinderen tot dertien jaar is de regel: in principe niet. Maar tussen zeven en twaalf jaar gelden wel uitzonderingen. Dan mag je reclame maken als de producten voldoen aan de voedingskundige criteria opgesteld door de branche.”

“Die criteria komen niet overeen met de schijf van vijf. Je mag nu bijvoorbeeld wel chips vermarkten aan kinderen, omdat chips al zoveel minder zout bevat dan jaren geleden. Daardoor voldoet chips nu wel aan de regels van de Reclame Code. Gelukkig gebeurt dat niet vaak. Voor alcohol geldt de alcoholwet. Die schrijft voor dat je pas na 21.00 uur reclame mag maken voor alcohol.”

Hoe reageerde het ministerie op jullie onderzoek?

“Staatssecretaris Maarten van Ooijen van volksgezondheid schreef in december dat hij de mogelijkheden voor wet- en regelgeving gaat bekijken. Dat is een wijziging van de koers van tien tot vijftien jaar geleden. Toen probeerde het ministerie van volksgezondheid de voedingsindustrie te bewegen de Reclame Code verder aan te scherpen. Die is wel een paar keer aangescherpt. Maar de voedingsindustrie nam nooit de stappen die bewindslieden en gezondheidsorganisaties wensen.”

In het Verenigd Koninkrijk is wetgeving rondom reclame uitgesteld vanwege gesteggel met de voedingsindustrie. Kan Nederland daar ook mee te maken krijgen als er nieuwe wetgeving komt?

“In het Verenigd Koninkrijk willen ze online alle reclame voor ongezond voedsel verbieden. Op televisie mag het pas na negen uur ’s avonds worden uitgezonden. En ze willen bulkpromotie – dus acties als ‘één plus één gratis’ – inperken voor ongezond voedsel. Als we zulke wetten in Nederland invoeren, verwacht ik wel weerstand. Zo zijn er mensen die het ‘betutteling’ vinden. Daarbij geven producenten in het VK aan dat een verbod op bulkpromotie slecht is voor consumenten die nu al moeilijk rondkomen door de inflatie. Zij zouden dan de dupe zijn van minder goede aanbiedingen.”

Wat kan Nederland leren van de andere landen die wel wetgeving hebben doorgevoerd?

“Wat je ook doet, het is altijd beter om een combinatie van maatregelen toe te passen. In Chili is reclame verboden voor kinderen tot veertien jaar. Daarnaast zet het land ook waarschuwingen op de verpakking van producten. In Portugal zijn ze ook heel erg bezig met gezonde voeding op school. Maar als je denkt: we pakken alleen reclame aan, dan zijn we klaar… Dan zou niemand meer roken, maar dat gebeurt ook nog steeds.”

