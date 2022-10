Bij alle grote kwesties die de staatskas aangaan, is Wouter Raab betrokken

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

Wouter Raab, de oud-topambtenaar van financiën die woensdag wordt verhoord, heeft ervaring met parlementaire enquêtes. In 2015 werd hij bevraagd over de Fyra, de ondeugdelijke hogesnelheidstrein. Raab schetste de consequenties voor de Nederlandse schatkist van deze miskoop. Bij alle grote kwesties die de staatskas aangaan, was Raab de afgelopen jaren betrokken. Fyra dus, maar ook IceSave en de bankencrisis. En het Groningse gas.

Aan de verkoop van aardgas verdiende Nederland in een halve eeuw meer dan 400 miljard euro. Er was een tijd dat van iedere gulden die de staat ontving tien cent was te danken aan het gas. Die miljarden belandden lange tijd ‘gewoon’ op de betaalrekening van het Rijk, maar tussen 1995 en 2011 werd een deel apart gehouden, in het Fonds Economische Structuurversterking.

Aardgasgeld financierde de Betuwelijn

Elke minister kon projecten financieren uit dit fonds met Gronings gasgeld. De Betuwelijn werd ervan bekostigd, en ook de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro. Een snelle trein tussen Amsterdam en Groningen vonden de fondsbeheerders géén goede bestemming voor de aardgasbaten. Die dienden, aldus ambtenaren, ten goede te komen van ‘projecten die bijdragen tot de ontwikkeling van de positie van de mainports Rotterdam en Schiphol’. Te denken viel aan ‘achterlandverbindingen’ of aan ‘grootschalige projecten in het stadsgewestelijk openbaar vervoer’.

In 2014 concludeerde de Algemene Rekenkamer dat het aardgasgeld nogal ongelijk verdeeld was: 88 procent was terechtgekomen in het westen van Nederland, 9 procent in het zuiden en 2 procent in het oosten. Het noorden, inclusief het beschadigde Groningen, had 1 procent ontvangen. ‘Er wordt in de politiek te vaak toegegeven aan onnodige en prestigeprojecten’, aldus de Rekenkamer.

Tegenwoordig is er voor grote investeringen (zonder gasgeld) het Nationaal Groeifonds, ook wel Wopke-Wiebesfonds. De directeur: Wouter Raab.

