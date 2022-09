Biertje of wijntje bij de kapper? Dat is toch nog niet zeker

Een langer gekoesterde wens van de VVD komt in vervulling: genieten van een glaasje wijn of biertje tijdens een knipbeurt. Maar de afspraak uit het coalitieakkoord staat nu ter discussie. D66-Kamerlid Jeanet van der Laan (woordvoerder volksgezondheid) wil dat er opnieuw gekeken wordt naar het voornemen om het zogeheten ‘blurring’ (branchevervaging) toe staan, zegt ze tegen onderzoeksplatform Pointer.

In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie staat dat mengformules in winkelstraten mogelijk gemaakt moet worden. Dat betekent ook dat je straks een wijntje of biertje mag drinken wanneer je naar de winkel gaat voor nieuwe kleren of bij de kapper in de stoel zit.

Voordat het zover is, moet eerst de alcoholwet worden verruimd. In deze wet staat nu nog dat alleen slijterijen, supermarkten en horecagelegenheden alcohol mogen verkopen.

Van der Laan is niet de eerste die weerstand uit tegen deze branchevervaging. In april van dit jaar diende de Partij voor de Dieren, samen met de PvdA en fractie-Den Haan een motie in waarin zij het kabinet verzochten eerst advies in te winnen bij experts over de gezondheids- en verslavingsrisico’s ervan. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie steunden deze oproep. D66 stemde toen tegen, maar wil het plan nu dus toch ter discussie stellen. “Ik ga hiermee terug naar mijn coalitiepartners”, zegt Van der Laan tegen Pointer.

Drankgebruik in Nederland moet juist omlaag

Het lijkt erop dat drie van de vier coalitiepartijen met de afspraak in hun maag zitten. De VVD strijdt al sinds 2018 voor branchevermenging door ondernemers, met voormalig VVD-Kamerlid Erik Ziengs voorop. Dat het plan in het coalitieakkoord is opgenomen, is opvallend. In het Nationaal Preventieakkoord staat dat het drankgebruik in Nederland juist omlaag moet.

Er ligt al een initiatiefwetsvoorstel om blurring mogelijk te maken, ingediend door VVD’er Ziengs. Over dat voorstel moet de Tweede Kamer nog debatteren. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen, die nu de woordvoerder is, heeft er alle vertrouwen in dat de coalitiepartijen de wet steunen: “We hebben in het coalitieakkoord goede afspraken gemaakt over de initiatiefwet. Ik ken mijn coalitiepartners als betrouwbaar. Dus afspraak is afspraak.”

