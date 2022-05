Liveblog Oorlog in Oekraïne

Biden zet handtekening onder megasteunpakket van 40 miljard dollar voor Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea. Beeld ANP / EPA

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.