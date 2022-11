Biden kan zijn borst natmaken: Republikeinen slepen de meerderheid in het Huis binnen

Het kostte meer dan een week nagelbijten, maar op woensdag (lokale tijd) was het dan eindelijk zo ver: met de overwinning van afgevaardigde Mike Garcia uit het 25ste district in Californië sleepten de Republikeinen de felbegeerde 218de zetel in het Huis van Afgevaardigden in de wacht.

De zeer waarschijnlijke opvolger van Nancy Pelosi als voorzitter van het Huis wordt Kevin McCarthy. Op dinsdag won hij met overmacht een stemming van zijn fractie om hem te nomineren. “We gaan in de positie zijn om Amerika te veranderen”, sprak McCarthy naderhand.

Dat lijkt een optimistische inschatting, aangezien de Democraten de meerderheid in de Senaat behielden, en er ook nog een zekere Joe Biden in het Witte Huis zetelt. Over het doorvoeren van een eigen agenda hoeven de Republikeinen in het Huis zich dus geen illusies te maken. Ze hebben straks vooral de positie om de Democraten dwars te zitten bij hún pogingen om Amerika te veranderen.

Bezuinigingen

Door te weigeren voor begrotingen te stemmen, kunnen ze concessies en bezuinigingen afdwingen. De hulp aan Oekraïne kan wel ietsje minder, zo klonk het de afgelopen tijd uit de Republikeinse gelederen, al lijkt het onwaarschijnlijk dat ze die hulp helemaal stil willen leggen. De strijd over uitgaven kan mogelijk ook weer ontaarden in sluitingen van de overheid, zoals dat in de afgelopen jaren wel vaker gebeurde als president en parlement van een andere partij waren.

Als er geen grote wetten worden aangenomen, of alleen symbolische, wat doet de wetgevende macht dan straks? Waarschijnlijk vooral toezicht uitoefenen; dat is namelijk ook een functie van het Huis. En dat toezicht kan behoorlijk theatrale vormen aannemen. Dat bewezen de Democraten de afgelopen tijd met hun onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari, die hoorzittingen vaak op primetime bracht.

Die commissie zal een Republikeinse meerderheid waarschijnlijk niet overleven. Maar de Republikeinen hebben al laten doorschemeren dat ze grootschalige onderzoeken willen starten naar allerlei andere zaken, die Biden in verlegenheid kunnen brengen. De strapatsen van zijn zoon Hunter bijvoorbeeld. Of de rommelige terugtrekking uit Afghanistan. Of de gestegen immigratie aan de zuidgrens.

En waar veel leden van de Republikeinen ook wel zin in hebben, is een impeachment van president Biden, als vergelding voor de twee keer dat de Democraten zo’n procedure begonnen tegen president Trump. Maar of dat ervan komt, hangt heel erg af van de uitkomst van de machtsstrijd binnen de Republikeinse fractie, waar de afgelopen dagen de messen al voor werden geslepen.

Want heel veel meer dan 218 zetels zullen het niet worden voor de Republikeinen, die voor de verkiezingen nog op een ‘rode golf’ hoopten. En dat betekent dat de grote overmacht waarmee Kevin McCarthy de nominatie als nieuwe voorzitter binnensleepte, niet genoeg is. Zijn fractie moet hem bijna unaniem steunen, want hij heeft straks echt 218 voor-stemmen nodig.

Rechtervleugel

Dat biedt ruimte voor de uiterst rechtse vleugel binnen de fractie, verenigd in de Freedom Caucus, om concessies af te dwingen. Terwijl de meeste Amerikaanse politici de woensdagavond na de verkiezingen nog aan hun televisieschermen gelijmd zaten, gehypnotiseerd door onzekere uitslagen die maar niet definitief wilden worden, kwam de Freedom Caucus al samen in Washington DC voor een New Member Bootcamp, om nieuwe leden wegwijs te maken in de hoofdstad, en de klokken gelijk te zetten over de te volgen strategie.

“Je hebt 218 stemmen nodig”, zette Chip Roy, een Texaans parlementariër, naderhand de toon. “En er is niemand in deze stad die op dit moment 218 stemmen heeft.”

De Freedom Caucus zal geen serieuze tegenkandidaat in het veld kunnen brengen voor McCarthy. Maar ze hebben daar de afgelopen twee jaar met belangstelling gekeken naar het optreden van Joe Manchin, de Democratische rechtsbuiten in de Senaat. Doordat de Democraten daar iedere stem nodig hadden, gold hij zo’n beetje als de machtigste man in Washington na de president.

Een impeachment van Biden staat op het verlanglijstje van veel leden van de rechtervleugel. Ook willen ze graag de regel terug waarbij ieder parlementslid op ieder moment om een vertrouwensstemming over de voorzitter kan vragen – daar heeft McCarthy uiteraard geen zin in.

Die uitdagende houding valt slecht bij veel gematigde Republikeinen in de fractie, die in het tegenvallende verkiezingsresultaat nu juist een aanwijzing zien dat veel Amerikanen in het midden genoeg hebben van de Trumpiaanse politieke poppenkast.

Ezelskap

Zij verwachten van hun voorzitter dat hij de rechtervleugel tot de orde roept. “Als Kevin McCarthy ze niet in de hoek zet met een ezelskap op, gaan we een vreselijke tijd tegemoet in de meerderheid”, tekende The Washington Post op uit de mond van een Republikeins parlementariër.

De komende jaren kunnen we ons dus niet alleen opmaken voor vuurwerk tussen de Republikeinen en de president, maar ook tussen de Republikeinen onderling. Getuige ook het citaat dat nieuwszender CNN optekende uit de mond van een oudere Republikeinse afgevaardigde over zijn collega’s van de Freedom Caucus. “Het is een stelletje egoïstische, primadonna-eikels die alleen aandacht voor zichzelf willen. Ze wisselen politiek effectiviteit in voor de warme omhelzing van hun volgers op sociale media.”

